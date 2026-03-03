Klimatolog Bakir Krajinović: Stiglo je proljeće, temperature rastu, ali snijeg bi mogao pasti

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -2; Drvar -1; Sokolac 0; Ivan Sedlo, Sanski Most 1; Bihać, Bugojno 2; Livno, Sarajevo, Zenica 4; Banja Luka, Tuzla 5; Gradačac, Mostar, Trebinje 6; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 10 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

U Sarajevu nakon pretežno oblačnog jutra, očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka oko 14 °C

Klimatolog Bakir Krajinović jutros je gostovao u programu FTV-a te kazao kako nas u narednih 15 dana očekuje pravo proljeće s porastom temperatura zraka.

No, Krajinović upozorava da je snijeg ipak moguć u naredna tri mjeseca, te kako nas i ovoga proljeća očekuju česte promjene vremena.

