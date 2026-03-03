Nova energija stiže 20. marta: Šta nam donosi ulazak Sunca u Ovna

Nakon introspektivnog perioda Ribe, dolazi vrijeme akcije, hrabrosti i odlučnih koraka naprijed.

Ovan je prvi znak Zodijaka i nosi energiju inicijative, početka i proboja. Kada Sunce uđe u ovaj vatreni znak, mnogi osjete nalet motivacije i želju da konačno pokrenu ono što su dugo odgađali. Smanjuju se sumnje, a raste potreba za djelovanjem.

Ovaj period donosi dinamičniju atmosferu – odluke se donose brže, reakcije su direktnije, a fokus je na konkretnim potezima. Idealno je vrijeme za nove projekte, poslovne iskorake i hrabre životne odluke. Ipak, energija Ovna može donijeti i impulsivnost, pa je važno pronaći balans između smjelosti i promišljenosti.

U ljubavi se pojačava otvorenost i direktnost. Slobodni mogu doživjeti brze i strastvene početke, dok oni u vezama osjećaju potrebu za osvježenjem i novom iskrom.

Astrološka nova godina nosi poruku jasnu kao dan – vrijeme je da preuzmemo inicijativu i hrabro zakoračimo u novo poglavlje.

