Šefa NATO-a pitali hoće li se uključiti u rat protiv Irana: Evo šta je odgovorio

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) izjavio je da Alijansa neće biti dio vojnih operacija protiv Irana te naglasio da je riječ o kampanji koju predvode Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Odgovarajući na pitanje BBC-ja o eventualnom uključivanju NATO snaga, Rute je kazao: “Ne, ovo je jasno kampanja koju predvode Amerikanci i Izraelci.”

On je dodao da saveznici unutar NATO-a, kao i “prijatelji u regiji”, trenutno trpe “neselektivne napade” Irana, te da u takvim okolnostima poduzimaju ono što je u njihovoj moći.

“Evropa apsolutno podržava SAD”

Rute je u razgovoru za BBC News istakao da Evropa “apsolutno podržava” poteze Sjedinjenih Američkih Država u vezi s Iranom.

Naglasio je da Iran predstavlja “prijetnju” Evropi, Izraelu i široj regiji, dodajući da Evropa “zaista pojačava angažman” nakon operacija koje su tokom vikenda izvedene na teritoriji Irana.

Upitan da li je britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) prekasno odobrio Sjedinjenim Američkim Državama korištenje britanskih baza za “odbrambene” napade na Iran, Rute je odgovorio da je, prema njegovom razumijevanju, prije davanja saglasnosti bilo potrebno riješiti “pravna pitanja”.

Na dodatno pitanje da li je unaprijed znao za američko-izraelske napade, Rute je kazao da o takvim detaljima ne govori javno. Ipak, naglasio je da je imao “mnogo razgovora” s američkim zvaničnicima te da Vašington i NATO “blisko koordiniraju”,piše Avaz

Sukob se intenzivira

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sukob između Irana, s jedne strane, te Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, s druge, dodatno zaoštrava.

Nakon početnih američko-izraelskih udara na ciljeve u Iranu, Teheran je uzvratio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske i američke mete u regionu.

U sukob se potom uključio i Hezbolah, koji je iz južnog Libanona pokrenuo napade na Izrael, dok je Izrael odgovorio udarima na ciljeve te organizacije. Zbog pogoršanja sigurnosne situacije više zapadnih država, uključujući Sjedinjene Američke Države, pozvalo je svoje građane da napuste Libanon.

