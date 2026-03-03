Novost za penzionere u Federaciji od marta! Ovo je dobra vijest

Od 1. marta Federalni zavod MIO na zahtjev osiguranika i korisnika penzija izdavat će potvrde o podacima registriranim u matičnoj evidenciji bez naknade. Ukidanjem naplate za izdavanje potvrda, Zavod dodatno potvrđuje svoju javnu i socijalnu ulogu, jača povjerenje osiguranika i korisnika u sistem mirovinskog i invalidskog osiguranja te doprinosi bržem, jednostavnijem i efikasnijem pristupu podacima koje vodi, bez finansijskih prepreka – naročito kada je riječ o ostvarivanju prava iz obaveznog osiguranja, saopćeno je iz Zavoda.

Kako su dodali, ovom odlukom osiguranicima se dodatno olakšava uvid u podatke o ostvarenome radnom stažu i redovnoj uplati doprinosa, što ujedno omogućava i kontrolu zakonitog postupanja poslodavaca. Ukida se naplata svih potvrda koje izdaje Zavod, uključujući i potvrde o visini penzije, što je od posebnog značaja za korisnike kojima Federalni zavod isplaćuje penziju u inostranstvo, prenosi Novi.

Potvrda o podacima iz matične evidencije izdaje se danom podnošenja zahtjeva u službenim prostorijama Zavoda, a najkasnije u roku od pet dana, u skladu sa Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Počevši od 1. marta, ne naplaćuje se korištenje podataka iz matične evidencije za:

– potvrde o podacima registriranim u evidenciji osiguranika,

– potvrde da osoba nije registrirana u matičnoj evidenciji,

– potvrde o statusu poslodavca u bazi podataka,

– ispis zaposlenika kod poslodavca,

– potvrde da osoba jeste ili nije korisnik penzije,

– potvrde o visini penzije,

– potvrde o uplaćenim ili neuplaćenim doprinosima,

– ovjeru potvrde o stažu osiguranja s uvećanim trajanjem,

– istraživanje i kontrolu prijava iz mikrofilma,– te sve druge potvrde i ovjere u vezi s podacima iz matične evidencije.

Facebook komentari