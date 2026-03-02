Napetosti u Ženevi: Iranski šef diplomatije vikao na Trampovog čovjeka

Posljednja prilika da se izbjegne rat s Iranom bila je u četvrtak u Ženevi, gdje su zvaničnici Trampove administracije iranskim predstavnicima poručili da ne smiju poduzeti određene korake koji bi omogućili izgradnju nuklearne bombe. Sastanak nije prošao glatko, javljaju američki mediji.

Dok je američka delegacija iznosila stav da Iran sljedećih deset godina ne smije obogaćivati uranij, iranska strana se usprotivila, rekao je za NBC News visoki zvaničnik Trampove administracije, pod uslovom anonimnosti.

Šta se dogodilo na sastanku?

Iran ima “neotuđivo pravo” na obogaćivanje uranija, rekao je Amerikancima iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

A SAD ima “neotuđivo pravo” da vas zaustavi, odgovorio je Stiv Vitkof, član američke delegacije.

Nakon što je čuo američke zahtjeve, Aragči je počeo vikati na Vitkofa, koji je na sastanku bio u pratnji Trampova zeta Džareda Kušnera, tvrdi izvor.

– Ako želite, mogu otići – poručio je Vitkof. Američka delegacija potom je izvijestila Trampa o događaju, a on nije bio uzrujan.

Tramp nije bio sklon ratu

Od subote ujutro Sjedinjene Države su u ratnom stanju. Tramp je odlučio napasti Iran nakon što su ga dugotrajni pregovori frustrirali i uvjerili da diplomatski izlaz nije nadohvat ruke.

Nije bio posebno sklon ratu, a jedan od razloga za oprez bio je taj što nije vjerovao da mu savjetnici pružaju jasnu sliku o poslijeratnoj budućnosti Irana.

Zašto je ipak odlučio napasti? NBC News ga je upitao u kratkom telefonskom intervjuu: “Nisu bili spremni zaustaviti svoje nuklearno istraživanje. Nisu bili spremni reći da neće imati nuklearno oružje. Vrlo jednostavno”, odgovorio je Tramp.

Tramp je političku karijeru gradio na obećanju da će izbjeći strane ratove koje su, kako tvrdi, njegovi prethodnici vodili bez stvarne koristi za Amerikance. Godine 2011. predviđao je da će tadašnji predsjednik Barak Obama započeti rat s Iranom “kako bi bio ponovno izabran” i zato što “apsolutno nema sposobnost pregovarati”.

– Izabran sam da izađemo iz tih besmislenih, beskonačnih ratova, gdje naša velika vojska djeluje kao policija u korist ljudi koji čak ni ne vole SAD – napisao je 2019. godine.

Ipak, obećao je spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja, što je ponovio prošlog tjedna u obraćanju Kongresu: “Iran bi uskoro mogao imati projektile koji mogu dosegnuti SAD.”

Buš je zbog ratova oslabio svoju poziciju

Nakon što su pregovori zapeli, Tramp je krenuo u rat. Ishod bi mogao preoblikovati Bliski istok u skoroj budućnosti. Buš je početkom stoljeća uložio krv i novac u isti region, što je dovelo do smrti gotovo 4500 američkih vojnika i oslabilo njegovu poziciju u američkoj politici.

Sada je red na Trampa da pokaže može li američkom vojnom silom neutralizirati Iran u potrazi za nedostižnim mirom, naglašava NBC News. Jedna razlika u odnosu na prethodnike je ta što Tramp preferira brze i odlučne udare, dok su oni vodili dugotrajne sukobe. Daily Mailu je rekao da bi rat mogao završiti za četiri sedmice ili manje.

U videu kojim je objavio napade poručio je da bi želio da iranski narod ustane i sruši vladajući režim, iako nema garancije da bi nasljednici vladali drukčije.

Prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade, CIA je zaključila da bi, ako vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei bude ubijen, mogao biti zamijenjen jednako tvrdolinijaškim dužnosnicima. Hamnei je poginuo u napadu, a nije jasno postoji li pripremljena opozicija koja bi ga mogla zamijeniti.

– Problem bi mogao biti u tome da Tramp napada dva ili tri dana, proglasi pobjedu i ode, što sigurno ne bi bilo dovoljno za rušenje režima. Nedostatak strateškog planiranja ovdje bi mogao biti problem – smatra Džon Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost u dijelu Trampova prvog mandata.

Amerikanci nudili određene ustupke

Jedan Trampov bliski suradnik rekao je da je uvjeren da će predsjednik rat privesti uspješnom kraju: “Predsjednik i njegov tim ne vjeruju da je opasnost prošla. I dalje vjeruju da je Iran opasan i pomno prate situaciju. Administracija je spremna na dodatne napade i djelovanje u narednim danima kako bi dovršila posao”, rekao je senator Lindzi Grem.

Napad na Iran nije bio unaprijed određen. Tramp je imao vlastite sumnje i inzistirao je na sporazumu kojim bi Iran odustao od nuklearnog oružja uz određene ustupke. Američki pregovarači rekli su da su ponudili Iranu besplatno nuklearno gorivo, ali režim je to odbio.

Na sastanku u Ženevi Aragči je odgovorio: “Ne trebamo nikakve usluge od vas. Ne želimo da nam plaćate gorivo.”

Diplomatske aktivnosti posljednjih mjeseci odvijale su se paralelno s velikim gomilanjem američkih vojnih snaga na Bliskom istoku.

Izazivanje krize u Iranu

Pregovarači su razgovarali o iranskom nuklearnom programu 6. februara u Omanu i ponovo 17. februara u Ženevi. Između ta dva sastanka objavljeno je da je Tramp naredio da USS Gerald R. Ford, najveći nosač aviona u floti, isplovi iz Kariba prema Bliskom istoku.

Tramp je 13. februara otvoreno kazao da želi još jedan nosač u regiji “u slučaju da ne bude dogovora”.

Ministar financija Skot Besent priznao je prošlog mjeseca pred Kongresom da je Vašington namjerno izazvao ekonomsku krizu u Iranu, što je potaknulo masovne proteste početkom godine. Stvaranjem nestašice dolara SAD je prisilio Iran na tiskanje novca, što je izazvalo inflaciju i unutrašnje nezadovoljstvo.

Tramp je, prema riječima dužnosnika, ipak imao rezerve oko napada jer nije bio uvjeren da će planovi dati trajni rezultat. Ipak, 19. februara dao je Iranu rok od 10 do 15 dana da pristane na dogovor, upozorivši da će se u suprotnom dogoditi “stvarno loše stvari”.

Nitko u Teheranu nije mogao biti siguran da blefira. Već je jednom poslao bombardere B-2 da napadnu nuklearna postrojenja i tvrdio da su “uništena”.

Napad pratili na Floridi

U petak, dan nakon sastanka u Ženevi, Tramp je rekao u Teksasu: “Sada moramo donijeti veliku odluku. Nije lako.”

Tramp je iz Teksasa otputovao u Mar-a-Lago na Floridi, gdje je s visokim savjetnicima pratio napad. Fotografija koju je objavila Bijela kuća prikazuje Trampa, s kapom USA, državnog sekretara Marka Rubija i šeficu ureda Suzi Vajls ispred karte Bliskog istoka s rasporedom američkih brodova,piše Avaz

Vrijeme napada nije bilo slučajno. Američke i izraelske obavještajne službe pratile su Hamneijevo kretanje i znale da će se tog jutra sastati s visokim zvaničnicima. Eksplozije su odjekivale u Teheranu, a stotine ciljeva pogođene su. U Izraelu su se oglasile sirene za zračnu uzbunu.

Avionske kompanije otkazale su više od 1500 letova prema Bliskom istoku. Iranski protunapad u Kuvajtu ubio je četvoricu američkih vojnika. U obraćanjima tokom vikenda Tramp je poručio: “Nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. Takva je stvarnost.”

