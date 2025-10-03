Krompir pretvarate u otrov ako radite 1 grešku prije jela

Već dugo kruži uvjerenje da je podgrijavanje krompira štetno jer, navodno, oslobađa otrovne ili čak kancerogene tvari. Stručnjaci ističu kako to nije posve tačno – podgrijani krompir neće vas direktno otrovati niti povećati rizik od raka. Međutim, postoji jedna važna stvar na koju treba obratiti pažnju.

Šta se događa s krompirom kad ga podgrijavamo?

Nutricionisti objašnjavaju da se pri ponovnom zagrijavanju krompira događa proces rekristalizacije škrobnih zrnaca. To znači da se škrob u krompiru ponovno organizira i mijenja strukturu. Rezultat? Tekstura postaje drugačija, a krompir se teže probavlja.

Osobe s osjetljivim želucem, sklone nadimanju ili osjećaju težine nakon obroka, posebno mogu osjetiti nelagodu ako pojedu podgrijan krompir. Drugim riječima, iako krompir neće postati otrovan u hemijskom smislu, može postati „otrov“ za vašu probavu.

Šta savjetuju stručnjaci?

Ako želite izbjeći neugodne probavne smetnje, nutricionisti preporučuju da krompir pojedete odmah nakon pripreme ili ga iskoristite u roku od nekoliko sati. Ako ga ipak trebate podgrijati, najbolje je to učiniti na pari ili kratkim pečenjem u rerni, umjesto dugotrajnog stajanja i ponovnog kuhanja.

Dakle, podgrijavanje krompira neće vas otrovati niti uzrokovati rak, ali može vam izazvati probavne tegobe i osjećaj težine. Upravo zato stručnjaci upozoravaju: nemojte raditi ovu jednu grešku prije jela – jer vaš omiljeni krompir lako može postati „neprijatelj“ vašeg želuca, prenosi Avaz.

