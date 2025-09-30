Stjuardesa otkrila bez čega ne kreće na put, tvrdi da ju je spasilo više puta

Naime, stjuardesa po imenu Peta je govoreći za australski 9Travel kazala da radeći kao stjuardesa za australijsku aviokompaniju Qantas često putuje izvan tipičnih turističkih destinacija.

Njene nedavne destinacije uključuju Iran, Pakistan i Mongoliju, tako da mora biti spremna na svaku situaciju. Zbog toga, otkrila je da bez jedne stvari nikad ne polijeće, a riječ je o kompletu prve pomoći spakovane u koferu.

Tvrdi da ju je ovaj medicinski pribor spasio više puta, kao na primjer kada joj se zub zarazio, a doktor nije bio ni blizu.

“Neću putovati bez, barem, općeg antibiotika”, rekla je.

Na drugom putovanju, rekla je da ju je ubola osa u lice u udaljenom dijelu Ugande.

“Cijela strana lica mi je eksplodirala”, rekla je, dodajući da se to počelo širiti na potiljak.

Bila je udaljena dan putovanja od apoteke i oslanjala se na antihistaminik kako bi suzbila reakciju. Peta je dodala da uključuje i antibiotik u slučaju da dobije ozbiljne probleme sa želucem ili se zarazi.

U većini slučajeva, antibiotici se izdaju na recept i ne mogu se kupiti bez recepta.

Peta je rekla da razgovara sa svojim ljekarom prije nego što krene u inostranstvo kako bi opskrbila svoju kutiju lijekovima.

“Morate sami postaviti dijagnozu i sami primijeniti lijek”, rekla je, dodajući da je znanje o upotrebi lijeka od najveće važnosti, “Samo morate biti oprezni, jer neke zemlje imaju stroža ograničenja za lijekove koji se izdaju bez recepta, tako da ih možda nećete moći unijeti na neka mjesta”.

Peta također u svoju kutiju sprema i sprej za grlobolju, lijek protiv bolova, tablete za prehladu i gripu te zavojem, prenosi Klix.

