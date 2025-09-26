Svaštara

Za 3 horoskopska znaka stiže neviđena sreća od 29.9. do 5.10: Zvijezde su konačno na njihovoj strani

15.8K  
Objavljeno prije 21 minuta

Period od 29. septembra do 5. oktobra 2025. donosi talas pozitivne energije za tri horoskopska znaka. Astrološki aspekti u tom vremenskom okviru podstiču uspjeh, sreću i neočekivane preokrete u korist onih koji su dugo čekali svoj trenutak.

 pixabay.com

Lav — vrijeme je da zablistate

Lavovima se otvaraju vrata uspjeha, posebno na polju karijere i javnog priznanja. Njihova harizma dolazi do izražaja, a prilike koje se pojave u ovom periodu mogu donijeti dugoročne koristi. Važno je da ne sumnjaju u sebe — zvijezde ih guraju ka vrhu.

Vaga — harmonija donosi nagrade

Vage ulaze u fazu ravnoteže i ličnog zadovoljstva. Ljubavni odnosi se stabilizuju, a finansije dobijaju pozitivan zamah. Njihova sposobnost da pregovaraju i uspostave mir biće ključna za ostvarenje ciljeva. Sreća dolazi kroz saradnju i otvorenost.

Strijelac — sreća prati hrabre

Strijelčevi će osjetiti nalet optimizma i inspiracije. Putovanja, nova poznanstva i profesionalni izazovi donose uzbuđenje i napredak. Njihova spremnost da rizikuju biće nagrađena, a intuicija će ih voditi ka pravim odlukama.

Ova nedjelja je idealna za pokretanje novih ideja, donošenje važnih odluka i uživanje u plodovima prethodnog truda. Za Lavove, Vage i Strijelčeve — univerzum konačno igra u njihovu korist, prenosi Novi.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh