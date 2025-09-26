Za 3 horoskopska znaka stiže neviđena sreća od 29.9. do 5.10: Zvijezde su konačno na njihovoj strani

Lav — vrijeme je da zablistate

Lavovima se otvaraju vrata uspjeha, posebno na polju karijere i javnog priznanja. Njihova harizma dolazi do izražaja, a prilike koje se pojave u ovom periodu mogu donijeti dugoročne koristi. Važno je da ne sumnjaju u sebe — zvijezde ih guraju ka vrhu.

Vaga — harmonija donosi nagrade

Vage ulaze u fazu ravnoteže i ličnog zadovoljstva. Ljubavni odnosi se stabilizuju, a finansije dobijaju pozitivan zamah. Njihova sposobnost da pregovaraju i uspostave mir biće ključna za ostvarenje ciljeva. Sreća dolazi kroz saradnju i otvorenost.

Strijelac — sreća prati hrabre

Strijelčevi će osjetiti nalet optimizma i inspiracije. Putovanja, nova poznanstva i profesionalni izazovi donose uzbuđenje i napredak. Njihova spremnost da rizikuju biće nagrađena, a intuicija će ih voditi ka pravim odlukama.

Ova nedjelja je idealna za pokretanje novih ideja, donošenje važnih odluka i uživanje u plodovima prethodnog truda. Za Lavove, Vage i Strijelčeve — univerzum konačno igra u njihovu korist, prenosi Novi.

Facebook komentari