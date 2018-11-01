Evropa spremna za pakleno ljeto: Aktiviran najveći plan gašenja požara

Prema planu, 777 vatrogasaca iz 14 evropskih zemalja bit će raspoređeno u područja visokog rizika Kipar, Grčku, Italiju, Francusku, Španiju i Portugal.

Uz njih, spremna su i 22 aviona za gašenje požara te pet helikoptera iz evropske flote.

Tokom sezone, Centar za koordinaciju hitnog odgovora radit će 24 sata dnevno, prateći rizike i koordinirajući raspoređivanje snaga uz pomoć meteoroloških i naučnih analiza.

Sistem Copernicus i Evropski sistem za informacije o šumskim požarima obezbijedit će satelitsko mapiranje i prognoze rizika,pišu Vijesti

Komisija je najavila i otvaranje regionalne vatrogasne stanice u Kipru 2026. godine, koja će služiti za smještaj šest aviona, obuke i razmjenu iskustava među civilnim zaštitama.

Prema rasporedu, flotu čine avioni i helikopteri iz Hrvatske, Kipra, Češke, Francuske, Grčke, Italije, Sjeverne Makedonije, Portugala, Rumunije, Slovačke, Španije i Švedske.

Mehanizam civilne zaštite EU omogućava državama da zatraže pomoć kada nacionalni kapaciteti nisu dovoljni, dok rescEU osigurava strateške rezerve aviona, helikoptera, medicinskih kapaciteta i zaliha za krizne situacije.

