FK Velež ostao bez defanzivca: Klemen Šturm napustio Rođene

Objavljeno prije 55 minuta

Tokom karijere igrao je i za NK Krško te NS Muru

Fudbalski klub Velež saopštio je da Klemen Šturm više nije član mostarskog tima.

Slovenski defanzivac tako završava svoju epizodu među Rođenima nakon dvije godine provedene u crvenom dresu.

Šturm je rođen 27. juna 1994. godine u Sloveniji, a fudbalski put započeo je u NK Triglavu iz Kranja, gdje je prošao omladinske selekcije i kasnije upisao 112 nastupa za seniorski sastav.

c, s kojom je nastupao u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kao i u Evropskoj ligi i Konferencijskoj ligi, prije odlaska u izraelski Hapoel Haderu.

U Velež je stigao u ljeto 2023. godine, a za mostarski klub odigrao je 81 utakmicu, postigao dva gola i zabilježio 11 asistencija, uz ukupno 6.085 minuta na terenu,piše Avaz


