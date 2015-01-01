BiH

FHMZ – Ljeto 2026. trebalo bi biti nešto svježije u odnosu na ljeto 2025.

7.0K  
Objavljeno prije 58 minuta

Na osnovu rezultata dinamičkih i statističkih modela od SEECof-a 35 i MedCof-a 26 kao i statističkih prognoznih modela FHMZ-a ljeto 2026. godine (period 01. juni – 31. august) trebalo bi biti toplije u odnosu na referentni niz 1991 – 2020. godina – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Dodaju da je vjerovatnoća ostvarenja ove prognoze velika i iznosi iznad 60 posto.

Prema raspoloživim podacima u sva tri mjeseca izgledne su pozitivne anomalije temperatura, a najveća pozitivna odstupanja u odnosu na normalu očekuju se u mjesecu julu.

Prostorno gledajući veće anomalije prognoziraju se u sjevernim područjima.

U navedenom periodu mogući su i kraći vremenski periodi sa temperaturama nižim od prosječnih za to doba godine.

Ljeto 2026. godine trebalo bi, ipak, biti nešto svježije u odnosu na ljeto 2025. godine. Naročito svježije u odnosu na prošlu godinu trebalo bi biti u junu.

Broj očekivanih toplih dana u Bosni tokom ljeta veći je od 60, a na području južne Hercegovine prognoziraju se oko 82 topla dana – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh