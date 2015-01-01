FHMZ – Ljeto 2026. trebalo bi biti nešto svježije u odnosu na ljeto 2025.

Dodaju da je vjerovatnoća ostvarenja ove prognoze velika i iznosi iznad 60 posto.
Prema raspoloživim podacima u sva tri mjeseca izgledne su pozitivne anomalije temperatura, a najveća pozitivna odstupanja u odnosu na normalu očekuju se u mjesecu julu.
Prostorno gledajući veće anomalije prognoziraju se u sjevernim područjima.
U navedenom periodu mogući su i kraći vremenski periodi sa temperaturama nižim od prosječnih za to doba godine.
Ljeto 2026. godine trebalo bi, ipak, biti nešto svježije u odnosu na ljeto 2025. godine. Naročito svježije u odnosu na prošlu godinu trebalo bi biti u junu.
Broj očekivanih toplih dana u Bosni tokom ljeta veći je od 60, a na području južne Hercegovine prognoziraju se oko 82 topla dana – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi novi.