Mars je u Škorpiji: Do 4. novembra paklene promjene čekaju neke znakove

Mars u Škorpiji traži da se suočimo s onim što smo do sada skrivali, da očistimo stare rane, da presječemo loše odnose i da hrabro krenemo u novi život. Astrolozi najavljuju da je ovo period intenziteta, velikih promjena i hrabrosti. Nema bježanja od onoga što boli – vrijeme je da se suočimo sa sobom, transformišemo se i krenemo u novi ciklus jači nego ikad. Evo šta Mars u Škorpiji donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Pripremite se za introspekciju – stare rane i potisnute emocije izlaze na vidjelo. Idealno je vrijeme za unutarnje čišćenje i rad na sebi.

Bik

Mogući su sukobi s partnerima i ljudima do kojih vam je stalo. Ljubomora i kontrola dolaze u prvi plan. Sada je vrijeme da naučite lekciju o kompromisu.

Blizanci

U vama će se probuditi detektivski duh: tragat ćete za istinom, otkrivat ćete skrivene motive i istraživati duboke teme. Pazite da ne upadnete u paranoju.

Rak

Emocije će vas nositi kao talasi. Moguća je napetost u porodici, ali ako kanališete energiju, ovo je period velikog emotivnog iscjeljenja. Pazite da vam jezik ne bude brži od pameti, jer vas u suprotnom čekaju žestoki sukobi s emotivnim partnerom.

Lav

Bit ćete gurnuti iz zone komfora. Mars traži da se suočite s izazovima koje izbjegavate. Snaga i hrabrost su vam saveznici – samo pazite da ne dominirate previše, neko vam to neće oprostiti.

Djevica

Osjetit ćete snažnu potrebu da uvedete red – u zdravlju, na poslu, u svakodnevnim obavezama. Energija Marsa u Škorpiji pomaže da se posvetite detaljima, ali pazite da ne pretjerate u perfekcionizmu.

Vaga

Mars donosi tenzije u partnerstvima. Bit ćete primorani da jasno kažete šta želite i gdje podvlačite crtu. Diplomatski, ali odlučno – to je vaš put, pa kud puklo da puklo. Ljudi u vašoj okolici bit će zaprepašteni odlukama koje budete donijeli.

Škorpija

Vaš period moći! Mars u znaku daje vam snagu, hrabrost i sposobnost da presječete toksične odnose i transformišete svoj život. Neke Škorpije će donijeti odluku o razvodu, što će šokirati ljude iz njihove blizine.

Strijelac

Bit će izazova s fokusom i disciplinom. Imat ćete energije za velike planove, ali rezultati neće stizati odmah. Potrebni su vam strpljenje i istrajnost.

Jarac

Mars vas usmjerava na redefinisanje ciljeva. Osjetit ćete pritisak odgovornosti, ali ovo je šansa da odlučite šta je zaista vaša želja, a šta su očekivanja drugih. Vrijeme je da naučite da argumentovano branite svoje ciljeve.

Vodolija

Moguće tenzije u prijateljstvima, među članovima porodice i na poslu. Bit ćete testirani da li znate spojiti svoju slobodu i autentičnost s potrebom za bliskošću. Pazite da se o nekoga ne ogriješite.

Ribe

Vaša intuicija sada radi punom parom. Snovi, osjećanja i tajne isplivavaju na površinu. Ako ih kanališete kroz umjetnost ili duhovni rad, doživjet ćete snažnu transformaciju koju ste dugo priželjkivali, prenosi Avaz.

