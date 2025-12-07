Užasna situacija: Hamilton blizu kraja karijere

Lewis Hamilton prolazi kroz izuzetno tešku sezonu u Ferrariju, a Nico Rozberg smatra da povlačenje iz Formule 1 u ovom trenutku nije realna opcija.

Bivši svjetski prvak otvoreno je govorio o, kako je rekao, „užasnoj situaciji“ u kojoj se nalazi njegov nekadašnji timski kolega.

Dolazak Hamiltona u Ferrari trebao je biti kruna karijere, ali se prva sezona u Maranelu pretvorila u niz razočaranja.

Sedmerostruki svjetski prvak prvi put u karijeri završio je sezonu bez ijednog plasmana na pobjedničko postolje, što je snažno uzdrmalo i njegovu formu i javne nastupe.

Rozberg ističe da bi odlazak nakon samo jedne sezone u Ferrariju ostavio gorak trag i ozbiljno narušio Hamiltonov imidž. Ipak, naglašava da vrijeme nije na njegovoj strani i da nastavak karijere također nosi brojne izazove.

Ugovor Britanca ulazi u posljednju godinu, a odluka o budućnosti mogla bi zavisiti od konkurentnosti Ferrarija u novoj eri tehničkih pravila, dok se sve češće postavlja pitanje da li će ova epizoda ostati najteži dio karijere jednog od najvećih vozača u historiji Formule 1.

