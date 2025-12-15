Marija Šerifović emotivno o Šabanu Šauliću: Nadam se da je gospodin ponosan na sve nas

Pjevačica Marija Šerifović bila je glavni inicijator organizacije koncerta u čast kralja narodne muzike Šabana Šaulića pod nazivom „Verujem u ljubav“, koji će se ove godine prvi put održati na dan njegove smrti. Marija je istakla koliko je ponosna na svoju inicijativu i koliko bi učinila sve da sačuva velika imena od zaborava, prenosi Pink.

– Puno sam stvari u životu postigla za ovih 22 godine i ne znam na šta da budem više ponosna, ali bih rekla da sam na ovu vrlo i posebno ponosna. Razlozi zašto je ovo bila inicijalno moja ideja znaju ljudi koji me prate na mrežama, šta ja mislim koliko brzo zaboravljamo i koliko naše velikane nevjerovatno brzo zaboravimo – počela je ona i nastavila:

– Ja bih i ovom prilikom, kao neko ko nešto zna o muzici, da podsjetim ljude da se još uvijek niko nije rodio ko pjeva kao Šaban Šaulić i vrlo su vjerovatno velike šanse da se neće ni roditi. I tako sam došla na ideju nekog ljeta ove godine, razgovarala sa porodicom, imali su razumijevanja za moju ideju i hvala što su mi dozvolili da budem inicijator, tako da ću se ja potruditi da dokle god dišem, hodam i postojim budem na neki način organizator tog 17. februara svake godine. Kolege su se punog srca odazvale i hvala im – pričala je Marija, a u jednom trenutku ju je Šabanova udovica, Goca Šaulić, zagrlila.

Šerifovićka je emotivnom rečenicom skoro rasplakala sve prisutne:

– Užasno mi je sve ovo emotivno, nadam se da je gospodin Šaban ponosan na sve nas i da negdje od gore sjedi, uživa i posmatra – rekla je ona.

Pjevačica je otkrila i po čemu najviše pamti Šabana i prisjetila se njegovog koncerta od prije 13 godina:

– Nije prošao nijedan jedini put, nijedna svirka da Vericu nije vodio na pumpu, obavezno čokolade i bombonjere sve su završavale kod mene… Srela sam ga na aerodromu jednom, kaže: „Eto, imam taj koncert, nešto sam razmišljao, ajde ti meni da budeš gost“. Ja sam za 30 sekundi mogla da budem u toaletu da dođem k sebi i da se polijem vodom, jer je to bila najveća trema i najveća odgovornost koju sam u svom životu doživjela – rekla je ona.

