CIK utvrdio rezultate izbora: Teče rok za žalbe, naređeno ponovno brojanje glasova na više biračkih mjesta

Na sjednici Centralne izborne komisije BiH donesena je odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora za predsjednika RS.

Prema trenutnim rezultatima novi predsjednik RS je Siniša Karan.

Nakon ove odluke se može u roku od 72 sata može donijeti odluka u ponovljenom brojanju, a i u 24 sata vezano za tačnost.

Član Željko Bakalar je kazao da moraju donijeti odluke bez obzira na utvrđivanje nepravilnosti, kako bi se otvorila mogućnost da politički subjekti mogu podnositi žalbe i da donesu odluke o ponovljenom brojanju.

Rezultati će biti objavljeni u 17 sati. Vanja Bjelica Prutina je rekla da će teška srca podržati ovakvu odluku da bi se mogao nastaviti proces. Navela je da su na 76 biračkih mjesta imali situaciju da je jednom kandidatu dodato 309 glasova, a drugom oduzeto 110 glasova. Na 38 biračkih mjesta su vidjeli više nevažećih u odnosu na ono što je evidentirano. Kaže da je evidentno da je bilo nepravilnosti prilikom brojanja glasova.

Nešković za “Avaz”: Sutra ćemo iznijeti sve informacije, CIK nema drugu opciju osim na poništi izbore u 4 lokalne zajednice

Donesena je i naredba za ponovno brojanje glasova. U Laktašima, Doboju, Zvorniku, Bileći, Gacku, Bratuncu je donesena naredba za ponovno brojanje na više biračkih mjesta.

Članica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić kazala je da žele da glavni centar radi dok se čekaju žalbe, a na osnovu nalaza grafologa, gdje je utvrđeno krivotvorenje potpisa.

– Zato smo selektirali ova biračka mjesta – kazala je.

Član CIK-a Vlado Rogić je jedini glasao protiv usvajanja ove odluke.

Na istoj sjednici donesena je odluka o prestanku mandata Zdravku Maroševiću, koji je nedavno preminuo. Nakon pravosnažnosti odluke bit će donesena odluka o raspisivanju prijevremenih izbora.

