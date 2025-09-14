Svaštara

Venera u Djevici: Ova 4 horoskopska znaka doživjet će velike promjene u ljubavi

Objavljeno prije 31 minuta

Od 19. septembra 2025. godine, Venera ulazi u znak Djevice, donoseći promjene u ljubavnim odnosima.

Ovaj tranzit naglašava praktičnost, realnost i svakodnevna djela u ljubavi, umjesto velikih romantičnih gesta. Iako se ljubav možda ne čini idealnom, ona postaje stabilnija i autentičnija, s naglaskom na iskrenost, povjerenje i dosljednost.

Za četiri znaka ovaj tranzit će biti ključan

Blizanci: Otvorit će se pitanja emocionalne dubine. Više ćete razmišljati o tome kako prošla iskustva oblikuju vaše odnose. Prava bliskost se gradi kroz dosljednost i povjerenje.

Djevica: Venera u vašem znaku donosi samokritičnost, ali i povećanu privlačnost. Ovo je vrijeme za izgradnju novih veza i prepoznavanje vlastite unutarnje vrijednosti.

Strijelac: Ovaj tranzit fokusira vas na ambicije i postepeni rast. Bit ćete usmjereni na ostvarenje karijernih ciljeva, ali važno je balansirati posao i privatni život.

Ribe: Partnerstvo postaje središnje. Venera vas podsjeća da savršenstvo u ljubavi nije moguće i da je važno cijeniti ono što imate u odnosu.

Venera u Djevici poziva nas na realnost u ljubavi, gdje su dosljednost, iskrenost i mala, svakodnevna djela ključni za rast i stabilnost u odnosima, piše Atma.


