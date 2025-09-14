Novac im klizi kroz prste: Ova tri znaka ne znaju štedjeti

Neki ljudi planiraju svaki trošak i uvijek imaju zalihu za crne dane, dok drugi teško odolijevaju iskušenjima i brzo troše sve što imaju. Prema astrologiji, tri znaka posebno se izdvajaju po tome što im novac jednostavno “klizi kroz prste”.

Strijelac

Strijelci vole život pun avantura i uzbuđenja. Njihov moto često je da će se novac “nekako pojaviti”, pa rijetko razmišljaju unaprijed. Putovanja, izlasci i nova iskustva važniji su im od sigurnosti. Sloboda im znači više od stabilne ušteđevine, zbog čega nerijetko troše više nego što bi trebali.

Blizanci

Blizanci su znatiželjni i stalno u potrazi za novim stvarima. Kada ih nešto oduševi, teško odolijevaju impulzivnim kupnjama. Štednja im se čini dosadnom, a praćenje trendova često ih vodi do nepotrebnih troškova. Novac lako odlazi na sitnice, tehnologiju ili kratkotrajne hobije.

Ribe

Ribe nisu fokusirane na materijalno. Novac im služi kako bi usrećile sebe ili pomogle drugima. Zbog velikodušnosti i nedostatka kontrole često troše više nego što misle. Na kraju mjeseca nerijetko shvate da im nedostaje, jer rijetko razmišljaju o vlastitoj sigurnosti.

Iako Strijelci, Blizanci i Ribe teško štede, rijetko dopuštaju da ih brige oko novca sputavaju. Njihov optimizam i emotivna priroda često im otvaraju nova vrata. No, uz malo planiranja i samokontrole, njihov bi život mogao postati znatno sigurniji i mirniji, piše index.

