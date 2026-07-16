Most se raspada i visi nad rijekom, ali vozači i dalje prelaze

Oluja Daniel pogodila je Grčku prije tri godine, a snažne bujice tada su uništile čak 79 mostova.
Među njima je bio i most Palaiopyrgos, za koji pojedini vozači smatraju da ga je još uvijek moguće koristiti.
Ipak, prizori s ovog mjesta pokazuju koliko je prelazak rizičan.
Centralni dio mosta je napukao i sada visi nekoliko centimetara iznad rijeke Pineios.Prema pisanju lokalnih medija, poljoprivrednici se odlučuju na ovaj potez jer im prelazak preko oštećenog mosta štedi gorivo i vrijeme koje bi izgubili koristeći duže obilazne pravce.
Problem predstavlja i navigacija, koja pojedine turiste i dalje usmjerava prema mostu, nakon čega se nađu pred dilemom da li nastaviti put ili odustati od prelaska.