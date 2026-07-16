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Most se raspada i visi nad rijekom, ali vozači i dalje prelaze

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Objavljeno prije 51 minuta

Poljoprivrednici i pojedini turisti i dalje koriste srušeni most Palaiopyrgos u Grčkoj, iako je njegova konstrukcija ozbiljno oštećena i predstavlja veliku opasnost.

Oluja Daniel pogodila je Grčku prije tri godine, a snažne bujice tada su uništile čak 79 mostova.

Među njima je bio i most Palaiopyrgos, za koji pojedini vozači smatraju da ga je još uvijek moguće koristiti.

Ipak, prizori s ovog mjesta pokazuju koliko je prelazak rizičan.

Centralni dio mosta je napukao i sada visi nekoliko centimetara iznad rijeke Pineios.Prema pisanju lokalnih medija, poljoprivrednici se odlučuju na ovaj potez jer im prelazak preko oštećenog mosta štedi gorivo i vrijeme koje bi izgubili koristeći duže obilazne pravce.

Problem predstavlja i navigacija, koja pojedine turiste i dalje usmjerava prema mostu, nakon čega se nađu pred dilemom da li nastaviti put ili odustati od prelaska.


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