Evo gdje danas stižu kiša i pljuskovi

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblanost.
Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar,pišu Vijesti
Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.
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