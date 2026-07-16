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Evo gdje danas stižu kiša i pljuskovi

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Objavljeno prije 55 minuta

U Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblanost.

Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.


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