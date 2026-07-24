Horor u Beogradu: Dijete na ulici izujedali dobermani

U beogradskom naselju Boljevci dogodio se težak incident kada su psi napali i izujedali dijete.
Napad se dogodio u Ulici Mira, u blizini kućnog broja 180, a dijete je tom prilikom zadobilo više ujeda po tijelu, saznaje Telegraf.
Prema prvim informacijama, sumnja se da su dijete napali psi pasmine doberman.
Dijete ima povrede na stomaku, rukama, kukovima i nogama.
Povrijeđenom djetetu ukazuje se medicinska pomoć, dok se očekuje izlazak nadležnih službi na teren kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja i provjereno jesu li psi imali vlasnika.