Horor u Beogradu: Dijete na ulici izujedali dobermani

U beogradskom naselju Boljevci dogodio se težak incident kada su psi napali i izujedali dijete.

Napad se dogodio u Ulici Mira, u blizini kućnog broja 180, a dijete je tom prilikom zadobilo više ujeda po tijelu, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, sumnja se da su dijete napali psi pasmine doberman.

Dijete ima povrede na stomaku, rukama, kukovima i nogama.

Povrijeđenom djetetu ukazuje se medicinska pomoć, dok se očekuje izlazak nadležnih službi na teren kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja i provjereno jesu li psi imali vlasnika.

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