Ovaj dio našeg tijela stari brže od ostalih

Starenje je neizbježno, a evo gdje se godine prvo vide.

Vaša glava zapravo stari brže od ostatka tijela. Prije nego što se uplašite, znajte da je razlika minimalna – u nanosekundama, tačnije 90 milijarditih dijelova sekunde tokom 79 godina. Takva razlika je potpuno neprimjetna ljudskom oku, prenosi Novi.

Ovo se događa zbog teorije relativnosti koju je razvio Albert Ajnštajn: brzina proticanja vremena zavisi od toga koliko brzo se krećete i koliko ste blizu gravitacionom polju.

Na primjer, satovi na višim nadmorskim visinama rade nešto brže nego oni na nivou mora, piše “The Healthy”.

Istraživači sa Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) željeli su da testiraju ovu teoriju na još manjoj skali – na razlici od svega jednog stopala (oko 30 centimetara).

Koristili su atomske satove koji “otkucavaju” dok jedan aluminijumski jon vibrira između dva energetska nivoa više od milion milijardi puta u sekundi.

Kada su podigli jedan sat trećinu metra iznad drugog, viši sat je radio nešto brže jer je bio pod manjom gravitacionom silom, prenosi Danas.

Dakle, ako vrijeme protiče brže na razlici od samo jednog stopala, sigurno protiče još brže na razlici visine između vaše glave i nogu, čineći glavu “najstarijim” dijelom vašeg tijela, prenosi Nova.

Opet, ovo starenje nema značajan uticaj na ljudski izgled – vjerovatno bismo ga već primijetili da ima – iako NIST vjeruje da ovo otkriće može imati praktične primjene u oblastima poput geofizike.

