Ovaj prirodni napitak smanjuje rizik od srčanog udara – čudo od jedne kašičice

Godinama se priča o moći prirodnih sastojaka, ali ovaj recept je zaista poseban. Samo jedna kašičica dnevno može napraviti ogromnu razliku.
Zašto baš ova kombinacija?
Beli luk: prirodni čistač krvnih sudova, smanjuje loš holesterol, poboljšava protok krvi i sprečava stvaranje plakova.
Limun: bogat antioksidansima i vitaminima, pomaže u razgradnji masnoća i jača zidove arterija.
Jabukovo sirće: čisti krv od toksina.
Med: daje energiju i štiti srce.
Potrebni sastojci:
1 šolja soka od đumbira
1 šolja usitnjenog belog luka
1 šolja limunovog soka
1 šolja jabukovog sirćeta
2 šolje meda
Priprema:
Sve sastojke (osim meda) staviti u šerpu i kuhati na srednjoj vatri 30 minuta. Kad se ohladi, dodati med i dobro promiješati. Sipati u staklenu bocu i čuvati u frižideru.
Upotreba:
Uzimajte jednu kašičicu ujutru, popodne i uveče – uvijek na prazan stomak. Napitak se može čuvati do dva mjeseca.
Efekti koje ćete primijetiti:
Bolja cirkulacija
Niži krvni pritisak
Manji rizik od srčanog udara
Više energije
Jači imunitet
Važno upozorenje:
Ako imate čir, epilepsiju, alergiju na neki sastojak ili ste trudni – konsultujte se s ljekarom prije upotrebe.
Ovo nije zamjena za terapiju, ali jeste snažan saveznik zdravlja. Priroda zna šta radi – samo je treba slušati, prenosi Novi.