Ovaj prirodni napitak smanjuje rizik od srčanog udara – čudo od jedne kašičice

Godinama se priča o moći prirodnih sastojaka, ali ovaj recept je zaista poseban. Samo jedna kašičica dnevno može napraviti ogromnu razliku.

Zašto baš ova kombinacija?

Beli luk: prirodni čistač krvnih sudova, smanjuje loš holesterol, poboljšava protok krvi i sprečava stvaranje plakova.

Limun: bogat antioksidansima i vitaminima, pomaže u razgradnji masnoća i jača zidove arterija.

Jabukovo sirće: čisti krv od toksina.

Med: daje energiju i štiti srce.

Potrebni sastojci:

1 šolja soka od đumbira

1 šolja usitnjenog belog luka

1 šolja limunovog soka

1 šolja jabukovog sirćeta

2 šolje meda

Priprema:

Sve sastojke (osim meda) staviti u šerpu i kuhati na srednjoj vatri 30 minuta. Kad se ohladi, dodati med i dobro promiješati. Sipati u staklenu bocu i čuvati u frižideru.

Upotreba:

Uzimajte jednu kašičicu ujutru, popodne i uveče – uvijek na prazan stomak. Napitak se može čuvati do dva mjeseca.

Efekti koje ćete primijetiti:

Bolja cirkulacija

Niži krvni pritisak

Manji rizik od srčanog udara

Više energije

Jači imunitet

Važno upozorenje:

Ako imate čir, epilepsiju, alergiju na neki sastojak ili ste trudni – konsultujte se s ljekarom prije upotrebe.

Ovo nije zamjena za terapiju, ali jeste snažan saveznik zdravlja. Priroda zna šta radi – samo je treba slušati, prenosi Novi.

