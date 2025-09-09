Koliko kalorija zaista sagorijeva jedan intimni odnos?

Žene se često žale da muškarci imaju više koristi od intimnih odnosa nego one same, što je tačno, čak i kada je riječ o kalorijama. Muškarci sagorijevaju više kalorija nego žene tokom intimnog odnosa. Daily Mail piše o „kalorijskom sadržaju“ erotskog dijela života.

U prosjeku, muškarci sagorijevaju 101 kaloriju tokom intimnog odnosa, dok žene sagorijevaju samo 69 kalorija. To je otprilike energetska vrijednost deset badema. Naravno, ove brojke mogu da variraju u zavisnosti od trajanja i intenziteta odnosa, kao i različitih položaja. Ključna razlika je u tome ko ima „aktivniju ulogu“.

Generalno, muškarci imaju više mišićne mase od žena, što rezultira većom potrošnjom kalorija pri obavljanju iste fizičke aktivnosti. Ipak, oni koji imaju aktivniju ulogu tokom intimnog odnosa sagorijevaju više kalorija.

Anketa čitalaca Daily Maila pokazala je da su „dogi stil“ i „misionarska“ pozicija dva najpopularnija položaja među heteroseksualnim parovima. Obje pozicije podrazumijevaju veću aktivnost muškarca, što dovodi do sagorijevanja većeg broja kalorija.

Ako govorimo o položaju „jahačice“, onda aktivnija i pokretnija uloga pripada ženi, pa će ona vjerovatno sagorjeti više kalorija nego njen partner.

S obzirom na to da prosječan intimni čin traje oko 30 minuta, može se reći da muškarci sagorijevaju do 126 kalorija, dok žene sagorijevaju oko 93 kalorije. Poređenja radi, trčanje od 30 minuta može sagorjeti i do 500 kalorija.

Dakle, iako intimni odnosi ubrzavaju disanje, otkucaje srca i krvni pritisak, oni ne pružaju iste kardiovaskularne koristi niti sagorijevaju kalorije jednako efikasno kao drugi oblici vježbanja, poput trčanja ili vožnje bicikla. To je zato što puls tokom intimnih odnosa ne raste toliko visoko kao tokom intenzivnog kardio treninga, a po intenzitetu se može uporediti sa umjerenim hodom.

Ne treba zaboraviti da se kalorije sagorijevaju i tokom grljenja i ljubljenja – tako da i predigra doprinosi potrošnji energije.

