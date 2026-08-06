Umro ratni zločinac Ratko Mladić

PResuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas, objavio je Informer. Preminuo je u 84. godini u haškom zatvoru gdje je služio kaznu doživotnog zatvora.Posljednjih godina nekoliko puta je podnosio zahtjeve za prijevremeno puštanje zbog zbolesti, a posljednji je odbijen jučer.

Kasapin iz Kalinovika

Ratko Mladić rođen je 12. marta 1942. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Vojnu karijeru gradio je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA), a početkom rata u Bosni i Hercegovini postao je jedan od ključnih vojnih ljudi bosanskih Srba.

Od 12. maja 1992. godine bio je komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), na čijoj je poziciji ostao najmanje do novembra 1996. godine.

Pod njegovom komandom VRS je učestvovao u brojnim operacijama i zločinima počinjenim širom Bosne i Hercegovine, uključujući kampanju progona, deportacija, ubistava i prisilnog premještanja nesrpskog stanovništva.

Osuđen za genocid

Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost i za progon, istrebljenje, ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka iz Srebrenice.

Mladić je osuđen i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni i zločini počinjeni u brojnim općinama širom BiH, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce.

Haški tribunal utvrdio je da je Mladić učestvovao u četiri udružena zločinačka poduhvata, uključujući one povezane sa kampanjom progona u BiH, Sarajevom, Srebrenicom i uzimanjem pripadnika UN-a za taoce.

Početak suđenja

Protiv njega je Haški tribunal podigao optužnicu još 1995. godine, a postupak je godinama bio usporen jer se nalazio u bjekstvu. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji, nakon čega je izručen Haškom tribunalu.

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine, a završne riječi održane su u decembru 2016. godine.

Dana 22. novembra 2017. godine Pretresno vijeće Haškog tribunala proglasilo je Mladića krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja te mu izreklo kaznu doživotnog zatvora,piše Avaz

Presudom je proglašen krivim po 10 tačaka optužnice, uključujući genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju, prisilno premještanje, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca. Za genocid u pojedinim općinama BiH iz 1992. godine oslobođen je krivice.

Na pravosnažnu potvrdu kazne čekalo se do 8. juna 2021. godine, kada je Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove potvrdilo doživotnu kaznu zatvora. Time je presuda protiv Mladića postala pravosnažna. Dnevni avaz ga je u svojim izvještajima o presudi opisivao kao ratnog zločinca odgovornog za genocid u Srebrenici, zločine u brojnim općinama te opsadu i teroriziranje građana Sarajeva.

U presudi Haškog tribunala navedeno je da zločini za koje je osuđen spadaju među najteže zločine poznate čovječanstvu.

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