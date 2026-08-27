Domu penzionera u Tuzli privremeno zabranjen rad

Odluka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o ovoj tragediji, koja je potresla javnost i ostala upamćena kao jedna od najtežih u gradu posljednjih godina, još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu spremni javno govoriti o novim okolnostima vezanim za rad Doma.

Privremena zabrana rada direktno se nadovezuje na nedavne poteze kantonalnih vlasti i resornog ministarstva. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je donijela odluku da se broj korisnika u ovoj ustanovi mora drastično smanjiti na maksimalno 100 osoba, kako bi se rad uskladio s važećim standardima i propisima o socijalnoj zaštiti. S obzirom na to da je stvarni broj štićenika u Domu bio znatno veći od dozvoljenog limita, sprovođenje ove odluke već je ranije izazvalo veliku zabrinutost porodica i javnosti zbog pitanja gdje će i na koji način preostali korisnici biti izmješteni,pišu Vijesti

Sadašnja potpuna, ali privremena zabrana rada dodatno usložnjava ionako tešku situaciju i otvara niz otvorenih pitanja o daljem funkcioniranju ustanove koja pruža smještaj i brigu o starijim osobama. Trenutno nije poznato koliko će ova zabrana trajati niti kakve će konkretne posljedice imati po same korisnike, ali i po zaposlenike Doma penzionera čiji je radno-pravni status sada pod znakom pitanja. Dok se čekaju službeni odgovori i ishodi istrage koja treba utvrditi sve propuste i odgovornost za prošlogodišnju tragediju, sudbina ove javne ustanove ostaje potpuno neizvjesna.

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