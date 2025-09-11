Mjesec u Biku donosi veliku sreću za 3 znaka: Vrijeme je da zablistaju, stižu nagrade i olakšanja

Mjesec u Biku tog dana donosi priliku da se stabilizujete i dočekate darove. Za tri znaka Zodijaka astrolozi kažu da im stiže posebno lijep period i da će se jednostavno osjećati prijatno u vlastitoj koži i svom okruženju.

Ovaj tranzit donosi utjehu, stabilnost i sreću koja stiže prirodno, bez žurbe i forsiranja. Za neke se ova energija pokazuje kao materijalni blagoslov, a za druge kao utjeha da život ide u pravom smjeru.

Bik

Mjesec u vašem znaku pojačava vašu prirodnu magnetičnost. Drugim riječima, nek se okolina pripremi – vaš šarm dolazi u prvi plan i postajete potpuno neodoljivi.

Primijetit ćete da ljudi žele da vam pomognu, budu blizu vas i pruže podršku. Sreća će se činiti kao da dolazi sama od sebe.

Ovaj tranzit potvrđuje da imate čvrstu podršku i da vaša smirujuća priroda privlači obilje. Bićete okruženi dragim ljudima koji znaju cijeniti vašu vrijednost.

Lav

Od 11. septembra otvaraju vam se vrata novih prilika, koje će izgledati kao da ih direktno privlači vaša energija.

One se mogu pojaviti kroz priznanje drugih za ono što ste već uradili, a to vas može odvesti ka materijalnom uspjehu ili šansi koja će vas pogurati daleko naprijed.

Kao i uvijek, ključ svega je vaše samopouzdanje – osobina koju ste godinama gradili i usavršavali. Svaka akcija od ovog dana biće praćena dobrim vibracijama.

Djevica

Mjesec u Biku donosi vam stabilnu i praktičnu sreću – onu koja se može konkretno iskoristiti i koja traje.

Možda se radi o napretku na projektu na kojem radite već duže vrijeme. Upravo 11. septembra dobijate priliku da završite ono što je dugo stajalo i da vidite kako se sva vrata otvaraju baš za vas.

Ovo nije prolazna ili površna sreća, već ona koja vas vodi dalje i daje sigurnost da ste na pravom putu, prenosi Novi.

