Oni sve dramatizuju: Ovi horoskopski znakovi od svake sitnice naprave haos

Ako ih nešto zabrine, to nije tek prolazna misao, neki horoskopski znakovi će od toga napraviti cijelu priču, razraditi najgore scenarije i često uvjeriti i druge da se radi o ozbiljnom pitanju.

Njihova sklonost dramatizovanju ponekad može biti naporna, ali i simpatična, jer iza svega stoji njihova osjetljivost i želja da sve drže pod kontrolom.

Rak: Svaka sitnica postaje drama

Rakovi su emotivni i osjetljivi pa često i najmanju brigu pretvore u veliko pitanje.

Njihova sklonost vezivanju za ljude i situacije znači da ih svaka promjena lako uznemiri.

Ako neko zakasni na kavu, Rak će već u glavi imati desetak različitih scenarija.

Djevica: Majstor analize do besvijesti

Djevice su poznate po tome što svaku situaciju analiziraju do najsitnijih detalja.

Ako osjete da nešto nije u redu, njihova briga prerasta u cijeli niz hipotetskih problema.

Iako je njihova namjera uvijek pronaći rješenje, često završe u začaranom krugu preuveličavanja.

Ribe: Sanjari izgubljeni u brigama

Ribe imaju bujnu maštu, a kada ih nešto muči, ta mašta se pretvara u polje za širenje najgorih mogućih scenarija.

Često brinu o stvarima koje se nikada neće dogoditi, ali njima te slike izgledaju toliko stvarno da se osjećaju kao da već žive u toj brizi.

Blizanci: Nemirni um koji sve komplikuje

Blizanci brzo prelaze sa jedne misli na drugu, a kada ih nešto zabrine, to se umnoži i pretvara u cijeli niz problema, prenosi Index.

Njihova nesposobnost da se zaustave i fokusiraju često znači da male brige prerastu u ogroman mentalni teret.

