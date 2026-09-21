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Policijski pas u Zadru otkrio pola kg kokaina kod državljanina BiH

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Objavljeno prije 1 sat

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni u cilju daljnje preprodaje nabavio kokain, kojeg je potom prevozio skrivenog u automobilu.

U petak, 18. septembra oko 15.30 sati na autocesti A-1 na zadarskom području policijski službenici Postaje prometne policije Zadar su postupajući po pojačanim aktivnostima u prometu, na području Jasenica zaustavili automobil njemačkih registarskih oznaka.

Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, vozilo je pregledano od strane psa za detekciju droga Policijske uprave zadarske – Gane, koja je tom prilikom pozitivno reagovala na prisutnost droge u unutrašnjosti vozila,pišu Vijesti

Automobil je prevezen u krug policijske uprave te je na temelju naloga nadležnog suda provedena pretraga, kojom prilikom je 27-godišnjak iz pretinca automobila policijskim službenicima dobrovoljno predao oko 522 grama kokaina, pakiranog u jedan vakumirani omot.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.


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