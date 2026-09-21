Dnevni horoskop za 21. septembar 2026.

Ovan

Dan započinjete teškim razgovorima u krugu porodice koji otvaraju stare rane. Ipak, iskoristite popodne da preusmjerite energiju na konkretan rad – pospremite kuću, bacite višak stvari i vratite red u svoju okolinu kako biste rasteretili misli.

Bik

Ako ste predugo izbjegavali teške razgovore sa partnerom, danas je trenutak da direktno iznesete svoje strahove. Kada to riješite, bacite se na pravljenje preciznog planera i rasporeda obaveza koji će vam dugoročno donijeti mir.

Blizanci

Vaš trud na radnom mjestu konačno dolazi na naplatu, pa možete očekivati lijepe finansijske vijesti ili poslovne nagrade. Veče je idealno da sjednete sa ukućanima i napravite pametan strateški plan za raspodjelu kućnog budžeta.

Rak

Vaši javni nastupi i riječi koje upućujete drugima danas nose veliku težinu i privlače pažnju. Iskoristite taj uticaj na poslu, a kad padne noć, isključite telefon i posvetite se potpunom mentalnom odmoru.

Lav

Mogući su neočekivani troškovi i sumnje u sopstvenu materijalnu sigurnost. Nemojte dozvoliti da vas ponos natjera na impulsivne kupovine; umjesto toga, oslonite se na svoju intuiciju i sačuvajte novčanik.

Djevica

Sjajan je dan za umrežavanje, izlaske i susrete sa novim ljudima koji dijele vaša interesovanja. Ipak, zadržite neke privatne poslovne planove za sebe i ne otkrivajte previše detalja svima oko sebe.

Vaga

Fokusirani ste na profesionalni uspon i ambicije, ali nemojte zaboraviti da javno progovorite o nekim svojim životnim lekcijama jer time možete inspirisati i druge. Veče iskoristite za opuštanje i blagu fizičku aktivnost.

Škorpija

Spajanje novih znanja, kurseva ili duhovnih interesovanja sa konkretnim poslom donosi vam nalet samopouzdanja. Večernje sate rezervišite za stimulativne i duboke razgovore sa prijateljima koji vole da rade na sebi.

Strijelac

Očekujte lijepa iznenađenja na polju finansija, bilo kroz nasljedstvo, poklon ili podršku bliskih ljudi. Popodne donosi nove liderske uloge na poslu koje zahtjevaju zrelost i ozbiljnu organizaciju.

Jarac

Partner vam nudi sjajnu priliku za otvoren razgovor o životnim idealima i planovima. Ignorišite sitne sporedne drame u okruženju i fokusirajte se isključivo na svoju viziju uspješne zajedničke budućnosti,piše Mondo

Vodolija

Vaša radna etika i reputacija stavljaju se na test, pa je važno da preuzmete punu odgovornost za svoje postupke. Izbjegavajte da kačite impulsivne komentare na internetu, a veče posvetite savjetovanju sa iskusnim kolegom.

Ribe

Kreativna energija vam je na vrhuncu, ali budite oprezni s novcem jer vas neplanirani troškovi mogu izbaciti iz kolosijeka. Veče je savršen trenutak da postavite jasna pravila i probate da stabilizujete zajedničke finansije sa partnerom.

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