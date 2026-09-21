Stiže naglo zahlađenje: Balkan očekuju temperature i do 15 stepeni niže

Prodor hladnog zraka donijet će nagli pad temperatura širom istočne Evrope i Balkana. Dnevne temperature u pogođenim područjima bit će od 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne prosječne vrijednosti za ovo doba godine.

Temperature osjetno ispod projeka

Hladni front će u utorak zahvatiti veći dio Balkana, a tokom srijede proširiti se prema Grčkoj i Egejskom moru, Crnom moru i Turskoj. Temperature će u najnižim i srednjim slojevima atmosfere biti oko 6 do 10 stepeni ispod prosjeka za kraj septembra.Najizraženije zahlađenje očekuje se u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj, gdje bi temperature u utorak mogle biti čak 10 do 15 stepeni niže od dugoročnog prosjeka. Hladno će biti i u Grčkoj te sjeverozapadnoj Turskoj.

U srijedu će hladni val biti posebno izražen u Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj, gdje će temperature na zapadu Turske lokalno biti i do 12 do 16 stepeni ispod uobičajenih vrijednosti.

Nakon prodora hladnog zraka očekuje se i naglo zahlađenje tokom noći. Vedro vrijeme i slabiji vjetar mogli bi donijeti prvi jutarnji mraz u nižim predjelima, dolinama i poljoprivrednim područjima, od baltičkih zemalja preko Balkana do Rumunije i Bugarske.Hladan prodor neće trajati vječno…

Na višim planinama Karpata, a moguće i sjevernog Balkana, pad temperature granice smrzavanja mogao bi usloviti i prve značajnije snježne padavine ove jeseni.

Najhladnije će biti u utorak i srijedu, kada će se temperature u centralnom i južnom dijelu Balkana kretati uglavnom između 10 i 20 stepeni. To je značajan pad nakon perioda neuobičajeno toplog vremena.Prema prognozama, hladni prodor bit će kratkotrajan i trajat će uglavnom do sredine sedmice. Nakon toga, topliji zrak sa zapada ponovo će se širiti prema centralnim dijelovima Evrope,pišu Vijesti

Severe Weather Europe navodi da će ovaj nagli prodor arktičkog zraka privremeno prekinuti povratak toplog vremena u istočnoj Evropi i donijeti jednu od izraženijih promjena vremena za drugu polovinu septembra.

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