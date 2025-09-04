U ovim znakovima rađaju se ljudi koji osvajaju riječima, a ne postupcima

Postoje znakovi koji posjeduju moć govora. Njihove riječi su njihov najjači adut – šarmiraju, uvjeravaju i osvajaju kroz komunikaciju.

Blizanci

Blizanci imaju dar govora koji malo tko može nadmašiti. Njihova sposobnost da brzo razmišljaju i pronađu prave riječi čini ih neodoljivima u razgovoru.

Vaga

Vage šarmiraju riječima na suptilan način. One znaju kako izgraditi skladnu komunikaciju i osvojiti toplim i biranim rečenicama.

Strijelac

Strijelci osvajaju svojom iskrenošću i humorom. Njihove riječi donose vedrinu i potiču druge da se osjećaju posebno, piše index.

