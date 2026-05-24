Šala koja ga je koštala braka: “Samo sam jedan uslov imala”

Ono što je trebalo da bude najsretniji dan u njenom životu pretvorilo se u potpuni haos već nekoliko minuta nakon sječenja svadbene torte.

Jedna anonimna mlada podijelila je svoju priču na internetu i otkrila da je samo dan nakon vjenčanja zatražila razvod, jer njen suprug nije ispoštovao jedinu granicu koju mu je unaprijed jasno postavila, piše Večernji list.

Njena ispovijest izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, a javnost je ostala šokirana detaljima incidenta koji se odigrao pred svim gostima.

Jedino pravilo

Mlada je objasnila da nikada nije bila opsjednuta vjenčanjem, ali je pristala na ceremoniju nakon zaruka 2020. godine.

Tokom priprema, partneri su ravnopravno učestvovali u organizaciji i pravili kompromise oko raznih detalja. Ipak, postojala je jedna stvar preko koje mlada nikako nije željela preći.

– Moje jedino pravilo bilo je da mi ne gura tortu u lice tokom proslave – napisala je u ispovijesti za poznatu kolumnu “Dear Prudence” na portalu Slate.

Planirani incident

Iako je znao koliko joj je to važno, mladoženja je odlučio da uradi upravo suprotno.

Međutim, situacija je bila daleko gora od klasične svadbene šale s malo šlaga na nosu.

Prema njenim riječima, suprug ju je uhvatio za potiljak i svom snagom joj gurnuo glavu pravo u tortu pred svim zvanicama.

Unaprijed osmišljeno

Cijela torta je uništena, a mladoženja je već imao spremne mafine kao zamjenu za goste.

Situacija je bila dodatno pogoršana činjenicom da mlada godinama pati od klaustrofobije, koja je posljedica teške saobraćajne nesreće iz prošlosti.

– Kada mi je gurnuo glavu u tortu i zadržao me tako nekoliko trenutaka, uspaničila sam se – priznala je mlada, koja je odmah nakon toga napustila sopstveno vjenčanje, a već narednog dana podnijela zahtjev za razvod.

Pritisak porodice

Iako je bila potpuno sigurna u svoju odluku, dio porodice pokušao je da je odgovori.

Govorili su joj da reaguje previše burno, da “ne odustaje na prvoj prepreci” i da suprugu pruži drugu šansu. Ipak, ona je ostala dosljedna, svjesna da ovaj čin pokazuje duboko nepoštovanje njenih granica.

– Nisam tražila mnogo. Samo jednu stvar nije mogao da ispoštuje – istakla je.

Trend guranja torte u lice

Posljednjih godina sve više mladenki javno govori o tome da im tradicija guranja torte u lice uopšte nije zabavna posebno nakon višemjesečnih priprema, skupih vjenčanica i višesatnog šminkanja.

Ova ispovijest je pokrenula veliku raspravu na društvenim mrežama.

Dok dio javnosti u ovome vidi bezazlenu šalu, većina je stala na stranu mlade, ističući da je ovdje riječ o mnogo dubljem problemu, potpunom odsustvu poštovanja prema partneru i to već prvog dana zajedničkog života.

