Netanjahu u panici: Traži hitan sastanak

Prema izvješću, američki izaslanik Steve Witkoff navodno snažno “pritišće” Trumpa da prihvati sporazum, dok izraelski dužnosnici vjeruju da on želi dogovor pod svaku cijenu i vrši pritisak da se rat ne nastavi, izvještava The Times of Israel.

Izrael, kako je navedeno, procjenjuje da bi sporazum bio “vrlo veliki problem” i proturječi javnim izjavama Netanyahua i Trumpa .

Uvjeti, prema izvješću, uključuju ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u zamjenu za financijske pogodnosti, dok bi se iranski nuklearni program i zalihe obogaćenog urana razmatrali kasnije, a balistički program uopće nije bio uključen.

Unatoč tome, navodi se da postoji bliska koordinacija između Netanyahua i Trumpa, iako drugi izvori tvrde da je izraelski premijer gotovo isključen iz razgovora.

rump je prethodno rekao da je Netanyahu u dilemi oko mogućeg sporazuma, ali je odbacio tvrdnje da bi bio zabrinut zbog lošeg dogovora.

Detaljan tekst sporazuma nije službeno objavljen, iako su neki mediji objavili navodne nacrte, izvještava izraelski portal.

Iranski dužnosnici kažu da bi memorandum uključivao postupno otvaranje Hormuškog tjesnaca i deblokiranje iranske imovine, uz nastavak pregovora o konačnom sporazumu.

Facebook komentari