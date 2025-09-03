Evo kako prepoznati da vaš partner želi prekid?

Svaka veza ima svoje uspone i padove, ali postoje trenuci kada postaje jasno da nešto ozbiljno više ne funkcioniše. Iako se ponekad nadamo da će biti samo prolazna kriza, određene stvari govore da partner zapravo već razmišlja o odlasku.

U tim situacijama ljudi se osjećaju izgubljeno, jer ponašanje osobe koju vole odjednom postaje strano i teško za razumjeti.

Ako ih znamo prepoznati, lakše ćemo se suočiti s istinom, umjesto da se iscrpljujemo pokušajima popravljanja onoga što druga strana više ne želi.

1. Promjenjivo raspoloženje

Odjednom sitnice izazivaju ljutnju, a onda se sve preokrene i ponovno dobijete osmijeh i pažnju. Ne znate na čemu ste i stalno se pitate što ste učinili pogrešno. Ali istina je da problem nije u vama, već u njihovoj unutarnjoj borbi oko odluke koju ne žele priznati.

2. Emocionalno se povuku

Razgovori postaju sve kraći, a inicijativa ostaje gotovo u potpunosti na vama. Pokušavate održati kontakt, dok druga osoba djeluje nezainteresirano ili umorno. Time vam zapravo pokazuje da se emocionalno već udaljila.

3. Prebacivanje krivnje

Kada pokušate otvoreno razgovarati, nailazite na optužbe da ste previše emotivni, zahtjevni ili naporni. Osoba koja se udaljava često koristi vašu zabrinutost kao izgovor da sve svaljuje na vas. Tako se stvara privid da je prekid “nužan” jer ste vi navodno problem.

4. Nema više zajedničkih planova

Sve češće izbjegavaju razgovor o budućnosti, od jednostavnih izlazaka na kafu ili večeru do važnih životnih odluka. Na vaše prijedloge odgovaraju neodređeno ili ih odgađaju bez nekog konkretnog razloga. To je znak da sebe više ne vide u dugoročnom zajedničkom scenariju.

5. Nema više fizičkog kontakta

Zagrljaji, poljupci i sitni znakovi nježnosti polako nestaju. Čak i kada se dogode, djeluju umjetno i isforsirano.

6. Nisu vam podrška

Osoba se sve manje zanima za vaše osjećaje, uspjehe ili probleme. Umjesto da vas podrži, sve češće ostaje po strani ili vas kritizira. U tim trenucima shvaćate da ste zapravo već sami, iako prekid još nije izgovoren, prenosi Avaz.

