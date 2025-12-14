Rekord na tržištu nekretnina: Penthaus u Dubaiju prodat za skoro 130 miliona eura

U pitanju je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda Bugati.

Kvadratni metar ovog objekta košta oko 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127 miliona evra,pišuNezavisne

Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svjetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju, postižući najvišu cijenu po kvadratnom metru ikada zabilježenu u “Poslovnom zalivu”, prenio je portal “gulfconstructiononline.com”.

Kako se navodi, stanove u tom kompleksu već poseduju brazilski fudbaler Nejmar i italijanski tenor Andrea Bočeli, prenosi Tanjug.

