Radna posjeta Energoinvesta Banovićima i Tuzli

U okviru posjete delegacija je obišla radove na projektu Kakanj–Tuzla 220 kV, jednom od strateških energetskih projekata u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama rukovodstva gradilišta, radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici, što predstavlja značajan iskorak u pravcu unapređenja energetske sigurnosti cijele regije.

Nakon obilaska gradilišta održan je radni sastanak u Opštini Banovići sa načelnikom Mehmedom Hasanovićem i njegovim timom. Tokom sastanka razgovaralo se o mogućnostima unapređenja strateške saradnje u oblasti energetskog razvoja.

– Nadam se da će se ostvariti poslovne saradnje sa firmama iz Banovića. Ovakvu kompaniju svaka lokalna zajednica treba podržati i ponosni smo što su nas danas posjetili. Postoji iskrena zainteresovanost za Banoviće i druge lokalne zajednice, jer Energoinvest je temelj jedne od najpozitivnijih priča širenja proizvodnih djelatnosti zasnovanih na snažnom brendu – izjavio je načelnik Hasanović tom prilikom.

– Banovići imaju izuzetno veliki potencijal. Obaveza Energoinvesta je da otvaramo nova tržišta, podržimo razvoj kompanija na ovom području i doprinesemo jačanju energetskog kapaciteta, te ubrzamo energetsku tranziciju – izjavio je Mirza Ustamujić direktor Energoinvesta.

Delegacija je potom posjetila kompaniju Elektroremont, nakon čega je nastavila put prema Tuzli, gdje je održan radni sastanak sa predstavnicima kompanije TTU Energetik Tuzla, te gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem. Predstavnici grada Tuzla izrazili su zahvalnost prema kompaniji Energoinvest i želji da svojim znanjem, iskustvom i resursima doprinese razvoju Tuzle i šire zajednice.

Radni dan završen je prisustvom delegacije na utakmici ABA 2 lige u dvorani Mejdan u Tuzli, na kojoj se delegaciji Energoinvesta pridružio i Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH. Na početku utakmice, kompaniji Energoinvest uručena je posebna zahvalnica za podršku klubu kao generalnom sponzoru. Zahvalnicu je direktoru Mirzi Ustamujiću uručio predsjednik UO kluba, Aid Berbić, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću.

