Šest nuspojava prejedanja lubenicom

No, iako je većinom korisna, pretjerano konzumiranje može izazvati određene zdravstvene tegobe. Neki ljudi mogu osjetiti probavne smetnje, porast šećera u krvi ili alergijske reakcije. Zbog toga je važno uživati u lubenici, ali u umjerenim količinama, piše Times of India.

Previše kalija može štetiti osobama s određenim bolestima

Lubenica sadrži kalij, mineral važan za rad srca i mišića. Međutim, kod osoba s bolestima bubrega ili onih koje uzimaju lijekove za srce, previše kalija može biti problem. Stručnjaci upozoravaju da visoka razina kalija može dovesti do hiperkalemije, stanja koje može poremetiti rad srca. Simptomi uključuju slabost mišića, a posebno su osjetljivi ljudi s dijabetesom tipa 1 i zatajenjem srca.

Moguće probavne tegobe

Zbog većeg udjela fruktoze, lubenica kod nekih osoba može izazvati probavne smetnje. Osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva ili ne podnose fruktozu mogu osjetiti nadutost, proljev, zatvor ili bolove u trbuhu. Kako biste to izbjegli, preporučuje se jesti manje porcije i kombinirati lubenicu s hranom koja sadrži manje fruktoze.

Porast šećera u krvi kod osjetljivih osoba

Lubenica ima visok glikemijski indeks, što znači da brzo podiže razinu šećera u krvi. To je posebno važno za osobe s dijabetesom. Ipak, njezino glikemijsko opterećenje je nisko, što znači da u umjerenim količinama ne bi trebala predstavljati problem. Kombiniranje lubenice s proteinima ili zdravim mastima može dodatno usporiti porast šećera u krvi.

Moguće alergijske reakcije

Iako rijetko, lubenica kod nekih ljudi može izazvati alergijsku reakciju, posebno kod onih koji su alergični na pelud trava ili ambroziju. Simptomi mogu biti blagi, poput svrbeža u ustima, ali u rijetkim slučajevima može se pojaviti ozbiljna reakcija poznata kao anafilaksija, koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. U nekim slučajevima zabilježene su i reakcije kod djece nakon što su pojele sjemenke lubenice.

Lubenica može potaknuti migrene

Lubenica sadrži tiramin, tvar koja kod osjetljivih osoba može izazvati glavobolje. Neka istraživanja pokazala su da dio ljudi osjeća migrenu vrlo brzo nakon konzumacije lubenice. U jednoj studiji, oko 30 posto sudionika prijavilo je glavobolju nakon što su pojeli ovo voće. Kod osoba sklonih migrenama, lubenica može biti jedan od mogućih okidača.

Privremena promjena boje kože

Lubenica je bogata likopenom, crvenim pigmentom koji djeluje kao antioksidans. Ako se konzumira u velikim količinama, može izazvati privremenu promjenu boje kože, posebno na dlanovima i stopalima, u blago narančastu nijansu. Ovo stanje nije opasno i povlači se kada se unos lubenice smanji.

Koliko lubenice je dovoljno?

Lubenica je zdravo i hidratantno voće koje se preporučuje većini ljudi. Dnevna preporuka za unos voća iznosi oko 1,5 do 2 šalice, što odgovara nekoliko kriški lubenice. No, važno je ne pretjerivati i ne oslanjati se isključivo na lubenicu jer ne sadrži dovoljno proteina ni svih potrebnih vitamina.

Ekstremne dijete koje uključuju samo lubenicu za “detoks” nisu znanstveno utemeljene i mogu uzrokovati nutritivne nedostatke. Najbolje je uključiti lubenicu u uravnoteženu prehranu s dovoljno proteina, raznolikim povrćem, voćem i cjelovitim žitaricama, prenosi Index.

Facebook komentari