Iranski vrhovni lider potvrdio nastavak podrške Hezbolahu u Libanu

Khamenei je to naveo u pismu koje su u nedjelju objavili iranski državni mediji, a koje je uslijedilo kao odgovor na poruku podrške i lojalnosti koju su mu uputili generalni sekretar Hezbolaha Naim Qassem i pripadnici te organizacije.

Obraćajući se Qassemu i borcima Hezbolaha, Khamenei je istakao da podrška libanskoj grupi ostaje strateška politika Irana. Pohvalio je i ulogu Hezbolaha u onome što je opisao kao suprotstavljanje Izraelu.

Iran je glavni politički, finansijski i vojni saveznik Hezbolaha, kojem pruža podršku od osnivanja organizacije početkom 1980-ih godina.

Prema navodima iranskih državnih medija, Teheran je u okviru mogućeg dogovora sa Washingtonom insistirao na očuvanju suvereniteta Libana i potpunom zaustavljanju izraelskih vojnih aktivnosti na njegovoj teritoriji,pišu Vijesti

Hezbolah je otvorio front prema Izraelu nakon atentata na bivšeg iranskog vrhovnog lidera Alija Khameneija, čime je Liban uvučen u razoran sukob.

Borbe su prouzrokovale velika razaranja širom zemlje prije nego što su okončane postizanjem prekida vatre.

Hezbolah, koji Iran decenijama podržava kao dio svoje regionalne politike, ostaje jedan od ključnih aktera u odnosima između Teherana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Facebook komentari