Trump pod pritiskom: Samo trećina Amerikanaca podržava rat s Iranom

Anketa, provedena od petka do nedjelje, također je pokazala da je rejting odobravanja republikanskog predsjednika porastao na 37%, što je tri boda više nego prošlog mjeseca kada je njegov rejting bio izjednačen s najnižim u njegovom predsjedničkom mandatu,pišu Vijesti

Trump je ponudio promjenjive ciljeve za sukob, kao što su pomaganje Irancima da svrgnu svoje lidere, uništavanje iranskih balističkih raketnih kapaciteta i sprječavanje da se nabavi nuklearno oružje. Anketa je pokazala da 69% Amerikanaca – uključujući četiri od 10 republikanaca – smatra da Trump nije “jasno objasnio ciljeve američkog vojnog učešća u Iranu”.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales rekla je da Trump neće donositi odluke na osnovu “fluidnih anketa javnog mnjenja” i ponovila je predsjednikovu odlučnost da spriječi Iran da ikada dobije nuklearno oružje. ”

– Ono što je najvažnije američkom narodu je imati vrhovnog komandanta koji poduzima hrabre akcije kako bi ih zaštitio – rekla je Wales.

Odobrenje sukoba je ispod 40% otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade 28. februara – što je u oštroj suprotnosti s početnim mjesecima drugih nedavnih sukoba.

Iako je svaki imao drugačiji kontekst, rat u Iraku od 2003. do 2011. godine imao je podršku oko 70% Amerikanaca u svojim prvim mjesecima. Tokom prvih dana rata u Afganistanu, koji je trajao od 2001. do 2021. godine, oko 90% zemlje podržavalo je rat, prema anketama Gallupa.

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