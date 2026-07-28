Svijet

Trump pod pritiskom: Samo trećina Amerikanaca podržava rat s Iranom

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Objavljeno prije 1 sat

Samo jedan od troje Amerikanaca podržava rat protiv Irana, što je najniži rezultat u anketi Reutersa/Ipsosa od početka petomjesečnog sukoba, pri čemu većina ispitanika kaže da predsjednik Donald Trump nije uspio objasniti svoje ciljeve.

Anketa, provedena od petka do nedjelje, također je pokazala da je rejting odobravanja republikanskog predsjednika porastao na 37%, što je tri boda više nego prošlog mjeseca kada je njegov rejting bio izjednačen s najnižim u njegovom predsjedničkom mandatu,pišu Vijesti

Trump je ponudio promjenjive ciljeve za sukob, kao što su pomaganje Irancima da svrgnu svoje lidere, uništavanje iranskih balističkih raketnih kapaciteta i sprječavanje da se nabavi nuklearno oružje. Anketa je pokazala da 69% Amerikanaca – uključujući četiri od 10 republikanaca – smatra da Trump nije “jasno objasnio ciljeve američkog vojnog učešća u Iranu”.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales rekla je da Trump neće donositi odluke na osnovu “fluidnih anketa javnog mnjenja” i ponovila je predsjednikovu odlučnost da spriječi Iran da ikada dobije nuklearno oružje. ”

– Ono što je najvažnije američkom narodu je imati vrhovnog komandanta koji poduzima hrabre akcije kako bi ih zaštitio – rekla je Wales.

Odobrenje sukoba je ispod 40% otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade 28. februara – što je u oštroj suprotnosti s početnim mjesecima drugih nedavnih sukoba.

Iako je svaki imao drugačiji kontekst, rat u Iraku od 2003. do 2011. godine imao je podršku oko 70% Amerikanaca u svojim prvim mjesecima. Tokom prvih dana rata u Afganistanu, koji je trajao od 2001. do 2021. godine, oko 90% zemlje podržavalo je rat, prema anketama Gallupa.


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