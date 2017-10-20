7 stvari koje žene starije od 60 sebi ni u ludilu ne treba da dozvole: Ove greške su neoprostive

No, unatoč toj zrelosti, mnoge žene i dalje upadaju u zamke koje ih sputavaju, ponižavaju i umanjuju njihovu vrijednost. Upravo zato donosimo popis od 7 stvari koje žene starije od 60 godina sebi ni u ludilu ne bi smjele dozvoliti – jer ove greške su, jednostavno rečeno, neoprostive.

1. Da im itko govori da su “prestare za nešto”

Ako postoji jedna rečenica koja može ubiti duh žene, onda je to: “Ti si za to prestara.” Žena starija od 60 godina ima svako pravo plesati, putovati, zaljubljivati se, učiti nove vještine ili promijeniti stil života.

Nema rok trajanja na snove, strast, ni osobni rast. Dozvoliti drugima da ograniče njezinu slobodu samo zbog godina – neoprostiva je izdaja same sebe.

2. Da trpe ljude koji im crpe energiju

Nakon šezdesete, vrijeme postaje najdragocjeniji resurs. Niti jedna minuta ne treba biti potrošena na one koji šire negativnost, kritiku, zavist ili emocionalnu manipulaciju. Prijateljstva i odnosi trebaju biti izvor mira, radosti i razumijevanja. Sve drugo – neka ostane u prošlosti.

3. Da se srame svog izgleda ili tijela

Društvo često nameće mladost kao jedini oblik ljepote, ali prava ljepota žene u šezdesetima dolazi iz njezine autentičnosti, elegancije i samopouzdanja. Bore, sijeda kosa, promjene na tijelu – sve su to medalje života.

Sramiti se prirodnog procesa starenja znači sramiti se same sebe. A to si žena koja je preživjela desetljeća borbi, tuge i radosti – ne smije dopustiti.

4. Da se odriču svojih želja radi djece ili unuka

Naravno da su obitelj i unuci važni, ali mnoge žene pogrešno vjeruju da nakon šezdesete trebaju živjeti isključivo kroz tuđe potrebe. Ovo je vrijeme kada trebaju početi živjeti za sebe – otputovati kamo žele, upisati tečaj slikanja, čitati, šetati prirodom, pa i zaljubiti se ponovno. Vlastite želje nisu sebičnost – one su hrabrost da se živi život do kraja.

5. Da trpe brak ili vezu bez ljubavi, poštovanja i bliskosti

Mnoge žene ostaju u odnosima koji su odavno prestali biti ispunjeni – iz navike, straha ili osjećaja dužnosti. No, život poslije 60-te prekratak je da bi se trošio na tišinu bez dodira, riječi bez iskrenosti i suživot bez radosti.

Svaka žena zaslužuje poštovanje, nježnost i osjećaj da je voljena – bez obzira na godine.

6. Da prestanu ulagati u sebe

Godine nisu izgovor za zapuštanje. Naprotiv, sada je savršeno vrijeme da žena ulaže u svoje zdravlje, izgled, stil i duhovni razvoj. Njega tijela, lagana tjelovježba, čitanje, zdrava prehrana, pa čak i osvježavanje garderobe – to nije površnost, već poštovanje prema sebi. Žena koja ulaže u sebe šalje svijetu poruku: “Još sam tu – i vrijedna sam.”

7. Da zaborave koliko su zapravo važne

Društvo često marginalizira starije žene, namećući im ulogu “baka koje trebaju biti u pozadini”. No, svaka žena starija od 60 godina je riznica iskustva, mudrosti i ljubavi. Zaboraviti vlastitu vrijednost znači predati se bez borbe. A žene koje su prešle životne oluje – ne smiju dopustiti da im netko oduzme osjećaj vlastite važnosti.

Život poslije šezdesete može biti najljepše poglavlje – ako ga žena piše po svojim pravilima. Ovo je vrijeme za oslobađanje od tuđih očekivanja, za redefiniranje sreće i za njegovanje svog unutarnjeg mira. Sve što joj ne služi – treba ostaviti.

A sve što joj donosi radost, snagu i osmijeh – treba prigrliti bez grižnje savjesti. Jer žene starije od 60 – nisu završile priču. One tek pišu najmudrije i najhrabrije stranice svog života, prenosi novi.

