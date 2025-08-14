Bašta može preživjeti i najvreliji avgust: 7 savjeta da spasite biljke od suše

lišće preko noći idealna je podloga za bolesti.

3. Količina vode zavisi od biljke

Izbjegavajte prekomjerno ili premalo zalivanje. Prekomjerno zalivanje može da rezultira truljenjem korena i žutim lišćem. Nedovoljno zalivanje, pak, uzrokuje uvenuće biljaka i cvijeća, a povrće ostavlja bez plodova. Zato posmatrajte biljke – ako pokažu znakove prekomjernog ili nedovoljnog zalivanja, promijenite rutinu zalivanja, navodi Brooklyn Botanic Garden.

Takođe, poželjno je znati da jednogodišnje i plitko ukorijenjene biljke traže češće, ali pliće zalivanje. Višegodišnje, grmovi i stabla s dubljim korijenjem bolje podnose razmake između zalivanja, ali im je potrebno obilnije natapanje – ono podstiče dublje korenje i veću otpornost na sušu.

4. Najjednostavnija mjera

Jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih mjera je malčiranje. Organski sloj debljine 5 do 7 cm (kompost, usitnjena kora, slama, piljevina) zadržava vlagu, hladi zemlju i sprečava rast korova. Uz to, razgradnjom obogaćuje zemlju hranjivim materijama.

5. Dubinsko zalivanje

Pratite vremensku prognozu. Stručnjaci iz Portland Nursery savjetuju dubinsko zalivanje prije toplotnog talasa – voda koja prodre 15 do 20 cm ispod površine daje korenju zalihe vlage za predstojeće vruće dane.

6. Šta s biljkama u posudama?

Za posude i saksije važi drugo pravilo: zemlja se u njima brže suši, pa je važno provjeriti drenažne rupice i ne oslanjati se samo na površinsku vlagu.

Trik iskusnih baštovana glasi: postavite posude u plitku tacnu s vodom kako bi polako upijale vlagu ili uložite u sisteme za navodnjavanje kapanjem ili natapanje crijevima, oni mogu da smanje potrošnju vode i do 90 posto, piše Almanac.

7. “Tiha suša”

I na kraju, pripazite na “tihu sušu”. Čak i ako povremeno padne jaka kiša, zemljište ispod može ostati suvo. Površinski sloj možda izgleda vlažno, ali dublje korjenje ne dobija dovoljno vode – zato uvek provjerite vlagu nekoliko centimetara ispod površine, prenosi B92.

