Kako da se pripremite za dug let avionom?

Pravilna priprema ne samo da povećava udobnost, već vam pomaže da smanjite rizik od dehidratacije, umora i stresa.

Udobnost tokom ljeta

Jedan od najvažnijih faktora za prijatan dugi let jeste odabir odgovarajuće odjeće. Najbolji izbor su lagani, prozračni materijali poput pamuka koji omogućavaju slobodu pokreta i sprečavaju znojenje.

Sintetički materijali mogu zadržavati toplotu i izazvati nelagodnost, pa ih je bolje izbjegavati. Preporučuje se i slojevito oblačenje, kako biste se lako prilagodili promjenama temperature u kabini.

Ako imate mogućnost izbora sjedišta, birajte ono koje vam pruža više prostora ili je bliže prolazu, kako biste lakše ustajali i protezali noge. Mali putni jastuk i lagano ćebe mogu doprinijeti većem komforu, naročito na noćnim letovima.

Istezanje za bolju cirkulaciju

Dugo sjedenje u skučenom prostoru može usporiti cirkulaciju i izazvati ukočenost mišića. Zato je preporučljivo da svakih sat do dva uradite jednostavne vježbe istezanja čak i dok sjedite. Podignite i spustite stopala nekoliko puta, rotirajte zglobove, ispružite noge prema naprijed i lagano istegnite listove. prenosi Avaz.

Možete se i lagano nagnuti naprijed dok sjedite, obuhvatiti potkoljenice rukama i zadržati položaj nekoliko sekundi, kako biste rasteretili leđa. Ove vježbe ne zahtijevaju mnogo prostora, a mogu značajno smanjiti osjećaj težine u nogama i poboljšati protok krvi.

Mentalna priprema i higijena

Dugi letovi mogu izazvati stres, posebno kod osoba koje imaju strah od letenja. Tehnike poput dubokog disanja, meditacije ili slušanja opuštajuće muzike mogu znatno umanjiti nervozu. Planiranje zabave – knjiga, filmova, muzike ili igrica – pomoći će da vrijeme prođe brže.

Higijena tokom ljeta je također od ključne važnosti. Ponesite vlažne maramice, sredstvo za dezinfekciju ruku i rezervnu masku. Redovno pranje i dezinfekcija ruku pomoći će da se zaštitite od bakterija koje se mogu širiti u zatvorenom prostoru. Na ovaj način, ne samo da ćete se osjećati osvježeno, već ćete i umanjiti rizik od prehlade ili drugih infekcija, navodi “24Sedam”.

