Ne vjeruju drugima: Horoskopski znakovi čije je povjerenje najteže steći

Povjerenje je temelj svakog odnosa, bilo prijateljskog, obiteljskog ili romantičnog. No, dok neki ljudi otvoreno vjeruju drugima i lako se povezuju, postoje i oni kojima je potrebno mnogo vremena i dokaza prije nego što se nekome otvore.

U astrologiji se često spominje kako su određeni znakovi oprezni pa čak i sumnjičavi prema ljudima – ne zato što žele biti hladni ili nedostupni, nego zato što ih životna iskustva ili njihova priroda tjeraju da budu oprezni. U nastavku donosimo tri horoskopska znaka čije je povjerenje najteže steći.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj dubokoj emotivnoj prirodi i snažnoj intuiciji. Iako na prvi pogled mogu djelovati zatvoreno, oni zapravo vrlo pažljivo promatraju ljude oko sebe. Teško se otvaraju drugima jer vjeruju da povjerenje mora biti zasluženo, a ne dano bez provjere. Kad jednom steknete njihovo povjerenje, ono je nepokolebljivo – no ako ga iznevjerite, šanse da ga ponovno dobijete praktički su nikakve.

Jarac

Jarčevi su realisti i praktičari, a njihova životna filozofija često se svodi na oprezno donošenje odluka – i u poslu i u odnosima. Ne vjeruju odmah tuđim riječima, već čekaju da ih potvrde postupci. Smatraju da je povjerenje nešto što se gradi polako i strpljivo, a ruši vrlo lako. Njihov krug bliskih ljudi obično je mali, ali iznimno čvrst jer Jarčevi ne dopuštaju svakome da im se približi.

Djevice

Djevice su analitične i sklone preispitivanju tuđih namjera. Njihova sklonost detaljnoj procjeni ljudi često ih čini rezerviranima na početku upoznavanja. Neće otvoreno pokazati nepovjerenje, ali će ga zadržati u sebi sve dok ne budu sigurne da je osoba iskrena i pouzdana. Povjerenje im je dragocjeno, a jednom kada ga daju, postaju odani i pouzdani prijatelji ili partneri, piše index.

