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Ermin Mahmić je zlatna rezerva Sergeja Barbareza: Pogledajte gol veznjaka BiH

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Objavljeno prije 45 minuta

Jedini pogodak u drugom poluvremenu je postigao član Libereca

U toku je utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara u okviru trećeg kola Svjetskog prvenstva, a trenutni rezultat susreta je 3:1.Mreže na susretu mirovale su sve do 29. minute, kada je Alajbegović sjajnim udarcem postigao pogodak za vodstvo. U 34. minuti viđen je novi gol u mreži Katara, a vlastitu mrežu zatresao je Abunada. Katarani su uspjeli smanjiti tri minute prije kraja regularnog toka prvog poluvremena, kada je Al Haydos zatresao mrežu Vasilja.,piše Avaz
U drugom poluvremenu vezista Mahmić postigao je drugi pogodak u dresu Zmajeva. Sjajni veznjak je u 80. minuti, nakon velike gužve, šutirao i pogodio za 3:1.


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