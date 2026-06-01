Okolišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranila je daljnji dovoz, odlaganje i pretovar komunalnog otpada na lokalitetu betonskog bazena u Vrapčićima, potvrđeno je za “Avaz”.Inspekcijski nadzor obavila je okolišna inspektorica Mirsada Gološ zbog odlaganja i pretovara komunalnog otpada od strane gradskog komunalnog preduzeća.

Prema dijelu nalaza dostupnom našem portalu, 23. juna na ovu lokaciju dovezeno je oko 115 tona komunalnog otpada, koji je odložen na prostoru betonskog bazena u blizini jezera HE Mostar.Riječ je o lokaciji koja je, nakon požara na deponiji Uborak i problema u redovnom sistemu zbrinjavanja otpada, korištena kao privremeno mjesto za pretovar miješanog komunalnog otpada s područja Grada Mostara.

Otpad se dovozio u Vrapčiće, gdje je trebao biti pretovaran u kamione za daljnji transport. Međutim, takvo rješenje izazvalo je protivljenje dijela mještana sjevernog dijela Mostara, koji su blokirali prilaz kamionima prema ovoj lokaciji.

O svemu se danas oglasio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji je pozvao građane sjevernog dijela grada da prekinu blokadu pristupa pretovarnom platou.

Apelujem na građane sjevernog dijela grada koji blokiraju pristup pretovarnom platou da prestanu s tim jer prave i sebi i nama veliku štetu i ozbiljan problem – poručio je Kordić.

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Inspekcija zabranila dovoženje, odlaganje i pretovar otpada u Vrapčićima

Mještani upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini jezera HE Mostar te smatraju da nije prihvatljivo da se otpad, makar i privremeno, dovozi i pretovara u blizini naseljenog područja i vodene površine

Okolišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranila je daljnji dovoz, odlaganje i pretovar komunalnog otpada na lokalitetu betonskog bazena u Vrapčićima, potvrđeno je za “Avaz”.

Inspekcijski nadzor obavila je okolišna inspektorica Mirsada Gološ zbog odlaganja i pretovara komunalnog otpada od strane gradskog komunalnog preduzeća.

Prema dijelu nalaza dostupnom našem portalu, 23. juna na ovu lokaciju dovezeno je oko 115 tona komunalnog otpada, koji je odložen na prostoru betonskog bazena u blizini jezera HE Mostar.

Riječ je o lokaciji koja je, nakon požara na deponiji Uborak i problema u redovnom sistemu zbrinjavanja otpada, korištena kao privremeno mjesto za pretovar miješanog komunalnog otpada s područja Grada Mostara.

Otpad se dovozio u Vrapčiće, gdje je trebao biti pretovaran u kamione za daljnji transport. Međutim, takvo rješenje izazvalo je protivljenje dijela mještana sjevernog dijela Mostara, koji su blokirali prilaz kamionima prema ovoj lokaciji.

O svemu se danas oglasio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji je pozvao građane sjevernog dijela grada da prekinu blokadu pristupa pretovarnom platou.

Apelujem na građane sjevernog dijela grada koji blokiraju pristup pretovarnom platou da prestanu s tim jer prave i sebi i nama veliku štetu i ozbiljan problem – poručio je Kordić.

Dodao je da Mostar trenutno živi u vanrednom stanju te upozorio da se naredbe Štaba civilne zaštite Grada Mostara moraju poštovati.

Svako ko blokira ili se oglušuje o naredbe Štaba civilne zaštite Grada Mostara ne čini prekršaj, već krivično djelo, što može imati posljedice od zatvorske kazne do ozbiljnih finansijskih sankcija – rekao je Kordić.

Mještani, s druge strane, upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini jezera HE Mostar te smatraju da nije prihvatljivo da se otpad, makar i privremeno, dovozi i pretovara u blizini naseljenog područja i vodene površine. Posebno ističu strah od neugodnih mirisa, povećanog saobraćaja teretnih vozila i mogućih ekoloških posljedica.Na terenu su tokom okupljanja mještana bili i pripadnici Policijske uprave Mostar, koji su nadgledali situaciju.

Nakon obavljenog nadzora, okolišna inspekcija zabranila je daljnje korištenje navedene lokacije za dovoz, odlaganje i pretovar komunalnog otpada. Iz dostupnog dijela nalaza proizlazi da je zabrana izrečena nakon što je utvrđeno da se na lokalitetu betonskog bazena vrši odlaganje i pretovar otpada u blizini jezera HE Mostar.

Gradonačelnik Kordić ranije je izjavio da je odluku o korištenju ove lokacije donio Štab civilne zaštite Grada Mostara, ocijenivši da je riječ o najboljoj dostupnoj lokaciji za privremeni pretovar otpada nakon požara na Uborku i vanredne situacije u sistemu zbrinjavanja otpada.

Problem zbrinjavanja otpada u Mostaru traje godinama, a najnoviji slučaj pokazuje koliko je sistem osjetljiv na svaku vanrednu situaciju na Uborku i koliko nadležni nisu razmišljali o prevenciji, niti o alternativnim rješenjima u slučaju kriznih scenarija poput ovog koji je pogodio Mostar.

Privremena rješenja, posebno ona koja se uvode bez jasne komunikacije s lokalnim stanovništvom, vrlo brzo dovode do novih blokada, inspekcijskih postupaka i dodatne neizvjesnosti za građane.

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