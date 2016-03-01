Užas u Srbiji: Traktorom pregazio unuka (1)

Prema saznanjima Telegrafa, do nezapamćene drame došlo je u dvorištu porodične kuće kada je djed pokrenuo traktor u namjeri da zakači priključnu mašinu, a u tom trenutku, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini vozila, prenosi .

“Sve se odigralo u sekundi. Deda je hteo samo da zakači mašinu. Porodica je odmah skočila da pomogne detetu”, navodi izvor blizak istrazi.

Povrijeđeni dječak je hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti nezgode.

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