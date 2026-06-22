Pjevačica iz Konga uz Zmajeve: Izvela pjesmu Halida Bešlića i poslala poruku podrške

Pjevačica Esther iz Demokratske Republike Kongo, koja živi u Njemačkoj, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem izvodi pjesmu Halida Bešlića “Poljem se širi miris ljiljana”.

Uoči večerašnjeg susreta fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, Esther je na svom Instagram profilu podijelila snimak na kojem pjeva Bešlićevu pjesmu, ogrnuta zastavom Bosne i Hercegovine.



– Želim vam sve najbolje na današnjoj utakmici, dragi moji bosanski narode. Volim vas sve – napisala je na svom Instagram profilu.Objava je do sada prikupila više od 375 hiljada pregleda, a u komentarima su se nizale brojne pohvale i pozitivne reakcije. Mnogi korisnici istakli su da je iznenađujuće dobro izgovorila riječi na bosanskom jeziku,pišu Avaz

Esther na svom profilu redovno objavljuje videe u kojima izvodi pjesme izvođača iz Bosne i Hercegovine, a nedavno je pažnju privukla i emotivnom interpretacijom pjesme “I sad me po tebi poznaju” pjevača Al Dina.

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