Vijesti

Pjevačica iz Konga uz Zmajeve: Izvela pjesmu Halida Bešlića i poslala poruku podrške

6.3K  
Objavljeno prije 49 minuta

Želim vam sve najbolje na današnjoj utakmici, dragi moji bosanski narode. Volim vas sve, poručila je

Pjevačica Esther iz Demokratske Republike Kongo, koja živi u Njemačkoj, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem izvodi pjesmu Halida Bešlića “Poljem se širi miris ljiljana”.

Uoči večerašnjeg susreta fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, Esther je na svom Instagram profilu podijelila snimak na kojem pjeva Bešlićevu pjesmu, ogrnuta zastavom Bosne i Hercegovine.

View this post on Instagram

A post shared by Esther 🇨🇩🇦🇴🧚🏾‍♀️ (@estallove)


– Želim vam sve najbolje na današnjoj utakmici, dragi moji bosanski narode. Volim vas sve – napisala je na svom Instagram profilu.Objava je do sada prikupila više od 375 hiljada pregleda, a u komentarima su se nizale brojne pohvale i pozitivne reakcije. Mnogi korisnici istakli su da je iznenađujuće dobro izgovorila riječi na bosanskom jeziku,pišu Avaz

Esther na svom profilu redovno objavljuje videe u kojima izvodi pjesme izvođača iz Bosne i Hercegovine, a nedavno je pažnju privukla i emotivnom interpretacijom pjesme “I sad me po tebi poznaju” pjevača Al Dina.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh