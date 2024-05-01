BiH pobijedila Katar, otvorila se vrata nokaut faze!

Zmajevi su od samog početka krenuli ofanzivno i već u uvodnim minutama zaprijetili preko Demirovića i Šunjića.

Dobra igra krunisana je u 29. minuti kada je Kerim Alajbegović fantastičnim udarcem sa više od 20 metara pogodio za vodstvo od 1:0.

Samo pet minuta kasnije BiH je udvostručila prednost.

Nakon pokušaja Edina Džeke, lopta je pogodila Sultana Al Brakea i završila u mreži Katara za 2:0.

Katar se vratio u utakmicu u 42. minuti nakon greške naše odbrane i smanjio na 2:1, a u sudijskoj nadoknadi prvog dijela imao je i veliku priliku za izjednačenje, ali je Pedro Miguel pogodio stativu.

U nastavku susreta Katar je imao više inicijative i nekoliko opasnih pokušaja.

Selektor Sergej Barbarez osvježio je tim izmjenama, a u 80. minuti je upravo Mahmić, koji je zamijenio Džeku pogodio za 3:1 i ovjerio pobjedu BiH.

S pobjedom od dva gola razlike, za prolazak je dovoljno da se ostvari samo jedan od sljedećih rezultata:

Češka – Meksiko: neriješeno ili pobjeda Meksika

Škotska – Brazil: pobjeda Brazila

Ekvador – Njemačka: neriješeno ili pobjeda Njemačke

Japan – Švedska: pobjeda Japana

Egipat – Iran: pobjeda Egipta ili neriješeno

Belgija – Novi Zeland: neriješeno

Španija – Urugvaj: pobjeda Španije ili neriješeno

Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija: neriješeno

Kongo – Uzbekistan: neriješeno ili pobjeda Uzbekistana

Hrvatska – Gana: pobjeda Gane.

Tekstualni prenos utakmice mogli ste pratiti na Vijesti.ba …

90′ – Igrat će se još šest minuta sudijske nadoknade.

Hadžikadunić je odličnim zalaganjem i dodavanjem uposlio saigrača, a Mahmić je pokazao prisebnost u završnici i preciznim udarcem zatresao mrežu Katara.81- GOOLLLLLLL! Mahmić pogađa…

77 – Šut Bajraktarevića odlazi daleko iznad gola.

76 – Kanada – Švicarska David smanjuje za Kanadu protiv Švicarske (1:2).

72 – Mijenja i Lopetegui čiji tim ima veću inicijativu u drugom dijelu. Ali ulazi umjesto Boudiafa.

72 – Nastavljena je utakmica.

69 – Kraća pauza za osvježenje.

63 – Mahmić i Hadžikadunić će u igru. Izašao je Katić i Džeko.

62 – Ne izgledamo dobro, kao da nam fali energije, ne vraćamo se kada izgubimo loptu.

60 – Afif ponovo silovito šutira, ovaj put preko gola.

57 – Trese se mreža Vasilja, srećom s vanjske strane. Afif je bio u dobroj prilici.

51 – Nova dobra akcija Bosne i Hercegovine. Radeljić je poslao odličnu dugu loptu prema Demiroviću, koji je glavom nesebično spustio za Džeku. Ipak, lopta je bila za nijansu prejaka pa kapiten Zmajeva nije uspio stići do nje prije katarske odbrane.

46 – I Katar mijenja: Hater je ušao umjesto Gabera.

46 – Počelo je drugo poluvrijeme uz dvije izmjene Barbareza. Memić i Tahirović ulaze umjesto Malića i Šunjića.Stanje u grupi je trenutno takvo da Švicarska i Kanada imaju po četiri boda, dok mi i Katar imamo po bod.

Bosna i Hercegovina može ostati bez plasmana dalje ako pobijedi samo u gotovo nemogućem scenariju, koji bi zahtijevao da se istovremeno poklopi veliki broj nepovoljnih rezultata u drugim grupama.

Pobjeda BiH od tri ili više golova razlike

U slučaju pobjede od 3:0 ili bilo koje pobjede od najmanje tri gola razlike, Bosna i Hercegovina sigurno prolazi u nokaut fazu bez obzira na rezultate ostalih utakmica.

Pobjeda BiH od dva gola razlike

Ako Bosna i Hercegovina pobijedi Katar s dva gola razlike, za prolazak je dovoljno da se ostvari samo jedan od sljedećih rezultata:

Češka – Meksiko: neriješeno ili pobjeda Meksika

Škotska – Brazil: pobjeda Brazila

Ekvador – Njemačka: neriješeno ili pobjeda Njemačke

Japan – Švedska: pobjeda Japana

Egipat – Iran: pobjeda Egipta ili neriješeno

Belgija – Novi Zeland: neriješeno

Španija – Urugvaj: pobjeda Španije ili neriješeno

Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija: neriješeno

Kongo – Uzbekistan: neriješeno ili pobjeda Uzbekistana

Hrvatska – Gana: pobjeda Gane.

Dakle, Bosna i Hercegovina bi ispala samo ukoliko se ne ostvari nijedan od navedenih rezultata.

Pobjeda BiH od jednog gola razlike

U slučaju minimalne pobjede protiv Katara, Bosni i Hercegovini potrebna su najmanje tri povoljna ishoda sa sljedeće liste:

Češka – Meksiko: neriješeno ili pobjeda Meksika

Škotska – Brazil: pobjeda Brazila

Australija – Paragvaj: pobjeda Australije ili Paragvaja

Ekvador – Njemačka: neriješeno ili pobjeda Njemačke

Japan – Švedska: pobjeda Japana

Egipat – Iran: pobjeda Egipta ili neriješeno, ili Belgija – Novi Zeland: neriješeno

Španija – Urugvaj: pobjeda Španije ili neriješeno, ili Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija: neriješeno

Austrija – Alžir: pobjeda Austrije ili Alžira

Kongo – Uzbekistan: neriješeno ili pobjeda Uzbekistana

Hrvatska – Gana: pobjeda Gane.

Pregled po grupama

Grupa A

Idealan scenarij za BiH je da Meksiko ne izgubi od Češke, a Južna Koreja ne izgubi od Južne Afrike. U tom slučaju trećeplasirana reprezentacija imala bi manje od četiri boda ili slabiji učinak od BiH.

Crni scenarij podrazumijeva pobjedu Češke nad Meksikom i kiks Južne Koreje, čime bi trećeplasirana ekipa bila bolje rangirana od Bosne i Hercegovine u slučaju minimalne pobjede protiv Katara.

Grupa C

Idealno je da Brazil pobijedi Škotsku, čime bi trećeplasirani ostao na tri boda.

Crni scenarij nastaje ako Škotska ne izgubi od Brazila, jer bi tada trećeplasirana reprezentacija imala četiri boda i bila bolje rangirana od BiH.

Grupa D

Za BiH je najbolje da Australija i Paragvaj ne odigraju neriješeno, odnosno da eventualni remi bude 0:0 ili 1:1.

Crni scenarij je remi 2:2 ili s više golova, jer bi tada trećeplasirana reprezentacija bila ispred BiH ako Zmajevi pobijede samo 1:0.

Grupa E

Idealan rasplet je pobjeda Njemačke nad Ekvadorom.

Ako Ekvador pobijedi Njemačku, trećeplasirana reprezentacija bila bi bolje rangirana od BiH čak i u slučaju pobjede od dva gola razlike.

Grupa F

BiH odgovara pobjeda Japana nad Švedskom.

Ako Japan i Švedska odigraju neriješeno, Šveđani bi kao trećeplasirani bili ispred BiH čak i ako Zmajevi slave protiv Katara s 3:0.

Grupa G

Idealan scenarij je remi Belgije i Novog Zelanda ili pobjeda Egipta nad Iranom.

Crni scenarij nastaje ako Iran pobijedi Egipat, a Belgija ili Novi Zeland ostvare pobjedu u međusobnom susretu.

Grupa H

Bosni i Hercegovini odgovara pobjeda Španije ili neriješen rezultat protiv Urugvaja.

Crni scenarij je pobjeda Urugvaja i istovremena pobjeda Zelenortskih Otoka nad Saudijskom Arabijom.

Grupa I

Rezultati ove grupe nisu važni za Bosnu i Hercegovinu jer trećeplasirana reprezentacija ne može doći do četiri boda.

Grupa J

Idealno je da Austrija i Alžir ne odigraju neriješeno ili da remiziraju 0:0.

Crni scenarij je remi 2:2, jer bi tada trećeplasirani imao bolji učinak od BiH u slučaju pobjede Zmajeva od 1:0.

Grupa K

BiH odgovara remi između Konga i Uzbekistana ili pobjeda Uzbekistana.

Crni scenarij je minimalna pobjeda Konga, čime bi oni kao trećeplasirani bili ispred BiH u slučaju pobjede Zmajeva od jednog ili dva gola razlike.

Grupa L

Idealan scenarij je pobjeda Gane nad Hrvatskom.

Crni scenarij je pobjeda Hrvatske ili neriješen rezultat, jer bi trećeplasirana reprezentacija imala četiri boda i bolju gol-razliku od Bosne i Hercegovine ukoliko pobjeda nad Katarom ne bude veća od dva gola razlike.

Pošto u grupi I ne postoji ni teoretska mogućnost da trećeplasirani osvoji četiri boda, čak osam grupa morale bi donijeti nepovoljne rezultate kako bi Bosna i Hercegovina ispala u slučaju minimalne pobjede protiv Katara,pišu Vijesti

Podsjetimo, FIFA je ranije odredila službena lica za ovu utakmicu.

Povjerenje za vođenje ovog važnog susreta dobio je 43-godišnji Venecuelanac Jesus Valenzuela, kojem će uz aut-linije pomagati sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno.

Ulogu četvrtog sudije obavljat će Japanac Yusuke Araki.

Facebook komentari