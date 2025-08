Volite ići u kratku šetnju nakon ručka? Evo šta time činite za zdravlje

Stručnjaci iz područja dijabetologije, gastroenterologije i preventivne medicine ističu kako samo desetak minuta laganog hoda nakon obroka može značajno pozitivno utjecati na cjelokupno zdravlje. Ovo nije naporna fizička aktivnost, već mala navika koja dugoročno čini veliku razliku. Evo i zašto.

Bolja regulacija šećera u krvi i prevencija kolesterola

Kretanje nakon obroka pomaže mišićima da brzo iskoriste glukozu iz krvi, čime se smanjuje nagli porast šećera (takozvana glikemijska “špica”). Kako prenosi Eating Well, neke studije pokazuju da već dvije do pet minuta hoda mogu imati mjerljiv učinak na stabilizaciju glukoze, a desetminutna šetnja odmah nakon obroka često je učinkovitija od kasnije duže šetnje u kontroli šećera.

Kod osoba s predijabetesom ili tip 2 dijabetesom ovaj pristup uspješnije drži šećer pod kontrolom nego jednokratna, duža šetnja, piše UCLA Health.

Poticaj probavnom sustavu i smanjenje nadutosti

Tijelo nakon obroka aktivira probavni rad kroz pokrete poput gastro-količnog refleksa. Blaga šetnja potiče crijeva te pomaže u sprječavanju nadutosti, konstipacije i osjećaja teškog želuca, prema stručnjacima s Healthlinea.

Druge dobrobiti koje ne smijete zaobići:

Podrška za zdravlje srca i cirkulaciju: Čak i 10 minuta hoda nakon jela može snižavati krvni tlak, smanjiti razinu lošeg kolesterola i smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Pomoć kod mršavljenja i održavanja težine: Dodatna aktivnost uvijek znači dodatne sagorjele kalorije. Kraće, ali učestale šetnje pospješuju gubitak kilograma bolje od jedne duge šetnje.

Poboljšanje raspoloženja: Hodanje potiče otpuštanje serotonina i endorfina, smanjuje stres i vraća mentalnu bistrinu, čak nakon samo nekoliko minuta.

Koliko vremena je potrebno izdvojiti za šetnju nakon obroka?

Ako možete, u šetnju otiđite 30 do 60 minuta nakon obroka, a šetnja može trajati od pet do deset minuta. Doslovno krug oko ulice u kojoj živite može biti dovoljan za kratku fizičku aktivnost, a za dugoročne rezultate preporuka je izdvojiti do trideset minuta za šetnju, prenosi Index.

