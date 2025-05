Ovo su najčešći razlozi raspada brakova

Jedan od razloga koji dovode do raspada braka je namjerna nekompetentnost i neodgovornost koja se odnosi na namjerno ili strateško pokazivanje nesposobnosti ili neadekvatnosti pojedinca kako bi izbjegao odgovornost obaveze ili izmanipulisao drugu osobu da preuzme i uradi njegove zadatke.

To ponašanje pretežno rezultira time da se svi kućni i emotivni poslovi prosljeđuju na jednog partnera. Kompetentan partner na kraju snosi većinu odgovornosti, a to dovodi do frustracije i izgaranja. Namjerna nekompetentnost se može tumačiti kao nedostatak poštovanja prema vremenu i trudu partnera. To signalizira da jedan partner ne cijeni doprinose drugog i zajedničke ciljeve.

Razlike u jezicima ljubavi partnera mogu suptilno promijeniti emocionalnu dinamiku u braku. Ovakve razlike postepeno stvaraju nezadovoljstvo i ogorčenost na jednoj ili obje strane i na kraju dovode do emocionalnog otuđenja.

Kada partneri postanu prezauzeti oni počinju živjeti paralelnim životima i više ne izdvajaju vrijeme za zajedničke trenutke bez djece. Ukoliko to potraje, ovakvi postupci mogu razoriti brak.

Osim toga, jedan od razloga raspada braka je prezir prema supružniku i distanciranje. Uzročnik prezira su pitanja koja se nikada ne rješavaju i dovode do suptilne ljutnje koja vodi ka preziru.

Dodatni razlog raspada braka je i nedostatak uvažavanja, a najbolji način da se posvetite svom partneru je da se ophodite prema njemu sa vrstom pažnje koju brak zahtijeva, prenosi Klix.

